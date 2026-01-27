Зірка серіалу Ейфорія Сідні Свіні опинилася в центрі скандалу через зухвалу рекламну акцію.

Акторка разом із командою вночі пробралася до знаменитого напису Hollywood на горі Маунт-Лі в Лос-Анджелесі та розвісила на ньому бюстгальтери.

Як виявилося, цей перформанс був частиною промокампанії нового бренду спідньої білизни.

Сідні Свіні втрапила в скандал

Відео процесу Сідні Свіні опублікувала у своєму Instagram увечері понеділка, 26 січня. На кадрах видно, як вона з невеликою групою помічників завантажує фургон речами, після чого вони вирушають на пагорби.

Діставшись місця, акторка особисто зв’язувала бюстгальтери у ланцюжки та розвішувала їх на гігантських літерах легендарного знака.

Попри масштабність акції, організатори не звернулися за офіційним погодженням до профільних установ.

Реакція влади та правоохоронців

У Торговій палаті Голлівуду, якій належать права інтелектуальної власності на знак Hollywood, заявили, що не надавали дозволу на цю акцію.

Також про інцидент не знали в Hollywood Sign Trust, некомерційній організації, що відповідає за управління та утримання знака.

У Палаті наголосили, що будь-яке використання або доступ до знака Hollywood з комерційною метою потребує попереднього дозволу чи ліцензії. Акція за участі Свіні такого погодження не мала і не була узгоджена заздалегідь.

Чи буде відповідальність і попередні скандали

У департаменті поліції Лос-Анджелеса повідомили, що наразі заява про незаконне проникнення на територію стосовно Свіні не надходила.

Це вже не перша рекламна кампанія за участю Сідні Свіні, яка викликає неоднозначну реакцію.

У листопаді 2025 року вона стала обличчям бренду American Eagle. Тоді слоган про хороші джинси (гра слів jeans та genes – гени) спричинив шквал критики в соцмережах: акторку звинувачували у просуванні певних ідеологічних підтекстів.

Тоді Свіні заявила, що не збирається виправдовуватися, адже знає, ким вона є, і не дозволяє іншим визначати її особистість. Наразі акторка та її представники не прокоментували можливі юридичні наслідки нічної акції біля знака Hollywood.

