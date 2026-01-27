Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, также известный как Ye, публично извинился за свои антисемитские высказывания.

Открытое письмо с извинениями под названием To Those I’ve Hurt (Тем, кого я обидел) появилось в виде полностраничной рекламы в газете The Wall Street Journal в понедельник, 26 января.

48-летний рэпер заявил, что его непредсказуемое поведение и антисемитизм были вызваны биполярным расстройством.

Канье Уэст о биполярном расстройстве

В начале письма рэпер упомянул автомобильную аварию 2002 года, в результате которой он “сломал челюсть и получил травму правой лобной доли мозга”. Уэст отметил, что внутренние неврологические повреждения “оставались незамеченными” вплоть до 2023 года.

— Эта медицинская ошибка нанесла серьезный ущерб моему психическому здоровью и привела к диагностированию у меня биполярного расстройства 1 типа, — написал он.

Канье подробно рассказал о своем опыте жизни с биполярным расстройством и о том, как психическое заболевание привело его к маниакальному состоянию, которое он не мог контролировать.

— Ты думаешь, что все остальные преувеличивают. Ты чувствуешь, что видишь мир четче, чем когда-либо, хотя на самом деле ты полностью теряешь контроль над собой, — заявил рэпер.

Вест написал о том, что его называют “сумасшедшим” и что он чувствует, будто больше не может “сделать ничего значимого для мира”, поскольку люди “шутят и смеются” над его состоянием.

Рэпер процитировал исследования ВОЗ и Кембриджского университета, в которых говорится, что люди с биполярным расстройством имеют меньшую продолжительность жизни, чем общее население, подчеркнув серьезность этого заболевания.

По словам Веста, из-за расстройства он чувствовал, что помощь ему не нужна, считая себя “сильным” и “непобедимым”.

— Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. К некоторым людям, которых я люблю больше всего, я относился хуже всего. Вы терпели страх, растерянность, унижение и истощение, пытаясь любить того, кто порой был неузнаваем. Оглядываясь назад, я отдалился от своего настоящего “я”, — говорится в письме рэпера.

Вест объяснил, что в “раздробленном состоянии” тяготел “к самому разрушительному символу”, который мог найти, – свастике. Рэпер написал, что ранее продавал товары с этим оскорбительным символом, сославшись на “неправильное суждение и необдуманное поведение” и сказав, что “не может вспомнить” многие из тех моментов из-за биполярного расстройства.

— Я сожалею и глубоко стыжусь своих действий в том состоянии, и я готов нести ответственность, лечиться и меняться. Однако это не оправдывает моих поступков. Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ, — заявил он.

Канье также упомянул о четырехмесячном маниакальном эпизоде в 2025 году, во время которого испытывал суицидальные наклонности, и поблагодарил свою жену Бьянку Цензору за то, что она убедила его обратиться за помощью.

По словам рэпера, сейчас он придерживается “эффективного режима приема лекарств, терапии, физических упражнений, здорового образа жизни” и испытывает “такую необходимую ясность”.

— Я вкладываю свою энергию в позитивное, значимое искусство: музыку, одежду, дизайн и другие новые идеи, чтобы помочь миру. Я не прошу сочувствия или прощения, хотя я стремлюсь заслужить ваше прощение. Сегодня я пишу просто для того, чтобы попросить вашего терпения и понимания, пока я нахожу свой путь домой, — добавил Уэст.

Отметим, что в течение последних лет Канье Уэст сделал ряд антисемитских высказываний, нападая на еврейское население и сравнивая себя с Гитлером.

