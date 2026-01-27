Американський репер і бізнесмен Каньє Вест, також відомий як Ye, публічно вибачився за свої антисемітські висловлювання.

Відкритий лист з вибаченнями під назвою To Those I’ve Hurt (Тим, кого я образив) з’явився у вигляді повносторінкової реклами в газеті The Wall Street Journal у понеділок, 26 січня.

48-річний репер заявив, що його непередбачувана поведінка та антисемітизм були викликані біполярним розладом.

На початку листа репер згадав автомобільну аварію 2002 року, в результаті якої він “зламав щелепу і отримав травму правої лобової частки мозку”. Вест зазначив, що внутрішні неврологічні пошкодження “залишалися непоміченими” аж до 2023 року.

– Ця медична помилка завдала серйозної шкоди моєму психічному здоров’ю і призвела до діагностування у мене біполярного розладу 1 типу, – написав він.

Каньє детально розповів про свій досвід життя з біполярним розладом і про те, як психічне захворювання призвело його до маніакального стану, який він не міг контролювати.

– Ти думаєш, що всі інші перебільшують. Ти відчуваєш, що бачиш світ чіткіше, ніж будь-коли, хоча насправді ти повністю втрачаєш контроль над собою, – заявив репер.

Вест написав про те, що його називають “божевільним” і що він відчуває, ніби більше не може “зробити нічого значущого для світу”, оскільки люди “жартують і сміються” з його стану.

Репер процитував дослідження ВООЗ та Кембриджського університету, в яких йдеться про те, що люди з біполярним розладом мають меншу тривалість життя, ніж загальне населення, підкресливши серйозність цього захворювання.

За словами Веста, через розлад він відчував, ніби допомога йому не потрібна, вважаючи себе “потужним” і “непереможним”.

– Я втратив зв’язок із реальністю. Чим довше я ігнорував проблему, тим гірше ставало. Я говорив і робив речі, про які глибоко шкодую. До деяких людей, яких люблю найбільше, я ставився найгірше. Ви терпіли страх, розгубленість, приниження і виснаження, намагаючись любити того, хто часом був невпізнанним. Озираючись назад, я віддалився від свого справжнього “я”, – йдеться у листі репера.

Вест пояснив, що у “роздробленому стані” тяжів “до найбільш руйнівного символу”, який міг знайти, – свастики. Репер написав, що раніше продавав товари з цим образливим символом, посилаючись на “неправильне судження та необдуману поведінку” і кажучи, що “не може пригадати” багато з тих моментів через біполярний розлад.

– Я шкодую і глибоко соромлюся своїх дій у тому стані, і я готовий нести відповідальність, лікуватися і змінюватися. Однак це не виправдовує моїх вчинків. Я не нацист і не антисеміт. Я люблю єврейський народ, – заявив він.

Каньє також згадав про чотиримісячний маніакальний епізод у 2025 році, під час якого відчував суїцидальні нахили, та подякував своїй дружині Б’янці Цензорі за те, що вона переконала його звернутися по допомогу.

За словами репера, зараз він дотримується “ефективного режиму прийому ліків, терапії, фізичних вправ, здорового способу життя” і відчуває “таку необхідну ясність”.

– Я вкладаю свою енергію в позитивне, значуще мистецтво: музику, одяг, дизайн та інші нові ідеї, щоб допомогти світу. Я не прошу співчуття чи прощення, хоча я прагну заслужити ваше прощення. Сьогодні я пишу просто для того, щоб попросити вашого терпіння і розуміння, поки я знаходжу свій шлях додому, – додав Вест.

Зазначимо, що протягом останніх років Каньє Вест зробив низку антисемітських висловлювань, нападаючи на єврейське населення і порівнюючи себе з Гітлером.

