Жена Брюса Уиллиса поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья 70-летнего актера. Она призналась, что звезда Крепкого орешка не осознает, что страдает лобно-височной деменцией.

Брюс Уиллис не знает о своем диагнозе

В эфире подкаста Conversations with Cam Эмма Хэминг рассказала, что Брюс так и не смог до конца осознать изменения, которые происходят с его организмом. По ее словам, он никогда не связывал свое состояние с конкретной болезнью.

Эмма называет это одновременно и благословением, и проклятием. Она испытывает облегчение от того, что мужчина не знает о своем тяжелом диагнозе и это не давит на него психологически.

Такое состояние называют анозогнозией – когда человек не осознает свою болезнь из-за изменений в работе мозга.

Больным деменцией кажется, что с ними все в порядке, а изменения в поведении или речи они считают своей новой нормой.

Как живет семья Брюса Уиллиса

Несмотря на прогрессирование болезни, семья Уиллиса пытается адаптироваться к новым реалиям. Жена актера подчеркнула, что Брюс остается присутствующим в жизни близких, хотя общение с ним сильно изменилось.

По словам Эммы, у него есть свой особый способ связи с ней и детьми. Хотя это не похоже на привычное общение между близкими людьми, эти моменты до сих пор остаются для семьи очень содержательными и ценными.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

О диагнозе знаменитости стало известно в 2023 году. Лобно-височная деменция — это группа расстройств, вызывающих атрофию определенных участков мозга.

Это приводит к серьезным проблемам, таким как нарушение речи и памяти, изменение личности и эмоционального состояния, потеря моторных навыков (трудности при ходьбе или глотании).

Это заболевание постоянно прогрессирует и считается самым распространенным видом деменции для людей в возрасте до 60 лет. Сейчас семья актера сосредоточена на обеспечении его комфорта и поддержке друг друга в этот непростой период.

Источник : People

