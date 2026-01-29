Брюс Уиллис не осознает, что болен деменцией: жена актера объяснила причину
- Жена Брюса Уиллиса откровенно объяснила, почему актер не осознает свой диагноз.
- Эмма Хэминг рассказала, что такое анозогнозия и почему ее не следует путать с отрицанием болезни.
- Семья актера живет в новых условиях и учится по-другому с ним общаться.
Жена Брюса Уиллиса поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья 70-летнего актера. Она призналась, что звезда Крепкого орешка не осознает, что страдает лобно-височной деменцией.
Брюс Уиллис не знает о своем диагнозе
В эфире подкаста Conversations with Cam Эмма Хэминг рассказала, что Брюс так и не смог до конца осознать изменения, которые происходят с его организмом. По ее словам, он никогда не связывал свое состояние с конкретной болезнью.
Эмма называет это одновременно и благословением, и проклятием. Она испытывает облегчение от того, что мужчина не знает о своем тяжелом диагнозе и это не давит на него психологически.
Такое состояние называют анозогнозией – когда человек не осознает свою болезнь из-за изменений в работе мозга.
Больным деменцией кажется, что с ними все в порядке, а изменения в поведении или речи они считают своей новой нормой.
Как живет семья Брюса Уиллиса
Несмотря на прогрессирование болезни, семья Уиллиса пытается адаптироваться к новым реалиям. Жена актера подчеркнула, что Брюс остается присутствующим в жизни близких, хотя общение с ним сильно изменилось.
По словам Эммы, у него есть свой особый способ связи с ней и детьми. Хотя это не похоже на привычное общение между близкими людьми, эти моменты до сих пор остаются для семьи очень содержательными и ценными.
Что известно о болезни Брюса Уиллиса
О диагнозе знаменитости стало известно в 2023 году. Лобно-височная деменция — это группа расстройств, вызывающих атрофию определенных участков мозга.
Это приводит к серьезным проблемам, таким как нарушение речи и памяти, изменение личности и эмоционального состояния, потеря моторных навыков (трудности при ходьбе или глотании).
Это заболевание постоянно прогрессирует и считается самым распространенным видом деменции для людей в возрасте до 60 лет. Сейчас семья актера сосредоточена на обеспечении его комфорта и поддержке друг друга в этот непростой период.