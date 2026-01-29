Дружина Брюса Вілліса поділилася новими подробицями про стан здоров’я 70-річного актора. Вона зізналася, що зірка Міцного горішка не усвідомлює, що має лобно-скроневу деменцію.

Брюс Вілліс не знає про свій діагноз

В ефірі подкасту Conversations with Cam Емма Гемінг розповіла, що Брюс так і не зміг до кінця усвідомити зміни, які відбуваються з його організмом. За її словами, він ніколи не пов’язував свій стан із конкретною хворобою.

Емма називає це одночасно і благословенням, і прокляттям. Вона відчуває полегшення від того, що чоловік не знає про свій важкий діагноз і це не тисне на нього психологічно.

Такий стан називають анозогнозією – коли людина не усвідомлює власної хвороби через зміни в роботі мозку.

Хворим на деменцію здається, що з ними все гаразд, а зміни в поведінці чи мовленні вони вважають своєю новою нормою.

Як живе родина Брюса Вілліса

Попри прогресування хвороби родина Вілліса намагається адаптуватися до нових реалій. Дружина актора наголосила, що Брюс залишається присутнім у житті близьких, хоча спілкування з ним сильно змінилося.

За словами Емми, він має свій особливий спосіб зв’язку з нею та дітьми. Хоча це не схоже на звичне спілкування між близькими людьми, ці моменти досі залишаються для сім’ї дуже змістовними та цінними.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

Про діагноз знаменитості стало відомо у 2023 році. Лобно-скронева деменція – це група розладів, які спричиняють атрофію певних ділянок мозку.

Це призводить до серйозних проблем, як-от порушення мовлення та пам’яті, зміна особистості та емоційного стану, втрата моторних навичок (труднощі при ходьбі чи ковтанні).

Це захворювання постійно прогресує та вважається найпоширенішим видом деменції для людей віком до 60 років. Наразі родина актора зосереджена на забезпеченні його комфорту та підтримці одне одного в цей непростий період.

Джерело : People

