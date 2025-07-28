Діагностика деменції займає 3,5 роки після появи симптомів – дослідження

У людей з деменцією діагноз ставиться в середньому через 3,5 року після того, як проявилися перші симптоми, а у людей з раннім початком хвороби – навіть через більш тривалий термін (4,1 року).

Це показало дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона (UCL), яке є першим систематичним оглядом і метааналізом глобальних даних, присвячених вивченню часу до постановки діагнозу деменції.

Як визначили термін діагностики деменції

Вчені проаналізували дані 13 раніше опублікованих досліджень, проведених в Європі, США, Австралії та Китаї, в яких взяли участь 30 257 осіб. Був вивчений середній інтервал між появою симптомів до остаточного діагнозу деменції.

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Як розповів провідний автор наукової роботи Василіка Оргета з відділення психіатрії Університетського коледжу Лондона, своєчасна діагностика деменції залишається серйозною глобальною проблемою, зумовленою складним набором факторів.

Згідно з іншими дослідженнями, в країнах з високим рівнем доходу діагностується лише 50-65% випадків захворювання, а в багатьох країнах показники діагностики ще нижчі.

– Своєчасна діагностика може поліпшити доступ до лікування, а для деяких людей продовжити час життя з легкою формою деменції до погіршення симптомів, – зазначив Оргета.

В об’єднаному метааналізі 10 досліджень вчені виявили, що зазвичай проходить 3,5 року з моменту появи перших симптомів до постановки діагнозу деменції у пацієнта або 4,1 року для людей з раннім початком деменції, причому в деяких групах ймовірність більш тривалих затримок вище.

Команда також виявила, що більш ранній вік початку захворювання і наявність лобово-скроневої деменції пов’язані з більш тривалим періодом постановки діагнозу.

За словами експертів, симптоми деменції часто помилково приймаються за нормальне старіння, а страх, стигматизація і низька поінформованість громадськості можуть відлякувати людей від звернення за своєчасною допомогою, щоб забезпечити раннє втручання та індивідуальну підтримку.

Джерело : MedicalXpress

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