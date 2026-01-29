Бывший муж Джей Ло Марк Энтони станет отцом в восьмой раз
- Марк Энтони и его жена Надежда Фаррейра ждут пополнения в семье.
- Радостной новостью супруги поделились в третью годовщину свадьбы.
- Для музыканта будущий ребенок станет восьмым, а для модели - вторым.
Бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес – музыкант Марк Энтони – станет отцом в восьмой раз. Его жена, 26-летняя модель Надежда Фаррейра, беременна.
Марк Энтони снова станет отцом
Радостной новостью о будущем пополнении в семье Энтони и Фаррейра поделились в Instagram в день третьей годовщины свадьбы.
Супруги опубликовали фото с беременным животиком Надежды, на который Марк и их сын Маркито осторожно положили руки.
— С третьей годовщиной! Какой замечательный подарок дарит нам жизнь. Маркито станет старшим братом, — говорится в посте.
Отметим, что Марк Энтони женился на парагвайской модели Надежде Феррейре 28 января 2023 года. В июне того же года у пары родился сын Маркито.
Для модели будущий ребенок станет вторым, а для 57-летнего певца — восьмым. Марк Энтони воспитывает шестерых детей от предыдущих отношений.
Дочь Ариана и сын Чейз появились на свет, когда музыкант встречался с Дебби Росадо. Модель Дайана Торрес родила артисту сыновей Кристиана и Райана. В браке с Дженнифер Лопес на свет появились близнецы Эмми и Максимилиан.