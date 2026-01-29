Бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес – музыкант Марк Энтони – станет отцом в восьмой раз. Его жена, 26-летняя модель Надежда Фаррейра, беременна.

Марк Энтони снова станет отцом

Радостной новостью о будущем пополнении в семье Энтони и Фаррейра поделились в Instagram в день третьей годовщины свадьбы.

Супруги опубликовали фото с беременным животиком Надежды, на который Марк и их сын Маркито осторожно положили руки.

— С третьей годовщиной! Какой замечательный подарок дарит нам жизнь. Маркито станет старшим братом, — говорится в посте.

Отметим, что Марк Энтони женился на парагвайской модели Надежде Феррейре 28 января 2023 года. В июне того же года у пары родился сын Маркито.

Для модели будущий ребенок станет вторым, а для 57-летнего певца — восьмым. Марк Энтони воспитывает шестерых детей от предыдущих отношений.

Дочь Ариана и сын Чейз появились на свет, когда музыкант встречался с Дебби Росадо. Модель Дайана Торрес родила артисту сыновей Кристиана и Райана. В браке с Дженнифер Лопес на свет появились близнецы Эмми и Максимилиан.

