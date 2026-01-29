Колишній чоловік американської співачки Дженніфер Лопес – музикант Марк Ентоні – стане батьком увосьме. Його дружина, 26-річна модель Надія Фаррейра вагітна.

Марк Ентоні знову стане батьком

Радісною новиною про майбутнє поповнення в сім’ї Ентоні і Фаррейра поділилися в Instagram у день третьої річниці весілля.

Подружжя опублікувало фото з вагітним животиком Надії, на який Марк та їхній син Маркіто обережно поклали руки.

– З третьою річницею! Який чудовий подарунок дарує нам життя. Маркіто стане старшим братом,- йдеться у дописі.

Зазначимо, що Марк Ентоні одружився з парагвайською моделлю Надією Феррейрою 28 січня 2023 року. У червні того ж року у пари народився син Маркіто.

Для моделі майбутня дитина стане другою, а для 57-річного співака – восьмою. Марк Ентоні виховує шістьох дітей від колишніх стосунків.

Донька Аріана та син Чейз з’явились на світ, коли музикант зустрічався із Деббі Росадо. Модель Даяна Торрес народила артисту синів Крістіана та Раяна. У шлюбі з Дженніфер Лопес на світ з’явилися близнюки Еммі та Максиміліан.

