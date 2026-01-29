Тринидадско-американская рэп-исполлнительница Ники Минаж публично поддержала Дональда Трампа.

Во время мероприятия в Вашингтоне исполнительница объявила себя фанаткой номер один действующего президента США и продемонстрировала свою золотую карту – специальную визу, которая открывает путь к американскому гражданству.

Дональд Трамп лично пригласил звезду на сцену после того, как она выразила поддержку программе Trump Accounts, которая предусматривает создание трастовых фондов для детей.

От критики к горячей поддержке

Ранее Ники Минаж активно критиковала жесткую миграционную политику Трампа. В 2018 году она вспоминала, что сама приехала в США нелегально в возрасте пяти лет, и осуждала практику разделения семей на границе.

Однако в последние годы ее позиция кардинально изменилась. На подиуме в Вашингтоне рэп-исполнительница и американский лидер держались за руки. Минаж заявила, что никакая критика не заставит ее изменить мнение.

– Я, пожалуй, фанатка президента номер один, и это не изменится. Хейт или то, что говорят люди, на меня вообще не влияет. Это на самом деле мотивирует меня поддерживать его еще больше, – заявила артистка.

Она также добавила, что не позволит оппонентам травить Дональда Трампа, отметив, что за ним стоит большая сила и его оберегает Бог. Трамп со своей стороны отшутился, что готов отрастить ногти, как у рэперши, в знак солидарности.

Золотая карта и путь к гражданству

Ники Минаж также показала в соцсети X свою новую золотую визу с изображением Трампа.

Она отметила, что завершает оформление документов на гражданство благодаря своему “замечательному и очаровательному президенту”, добавив, что карта досталась ей бесплатно.

Программа золотых карт была запущена в декабре как инструмент для состоятельных иностранцев, открывающий путь к гражданству через предоставление резидентского статуса. Она позволяет существенно ускорить бюрократические процессы для тех, кто готов инвестировать в американскую экономику.

Стандартные условия участия предусматривают взнос в размере $1 млн, а также дополнительную оплату $15 тыс. в качестве сбора за обработку документов. Хотя эта сумма является значительной, для многих она становится возможностью легально получить право на проживание в США.

Владение такой картой дает право на неограниченное проживание в США, однако она не делает человека гражданином автоматически. Это лишь промежуточный этап, который открывает официальный путь к получению американского паспорта.

