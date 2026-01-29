Ники Минаж назвала себя фанаткой Трампа номер один и похвасталась золотой картой
- Минаж выступила на мероприятии в Вашингтоне и вышла на сцену вместе с президентом США.
- Артистка показала золотую визу Трампа, которая дает право на проживание в США.
- Ранее певица резко критиковала миграционную политику Трампа, но кардинально изменила позицию.
Тринидадско-американская рэп-исполлнительница Ники Минаж публично поддержала Дональда Трампа.
Во время мероприятия в Вашингтоне исполнительница объявила себя фанаткой номер один действующего президента США и продемонстрировала свою золотую карту – специальную визу, которая открывает путь к американскому гражданству.
Дональд Трамп лично пригласил звезду на сцену после того, как она выразила поддержку программе Trump Accounts, которая предусматривает создание трастовых фондов для детей.
От критики к горячей поддержке
Ранее Ники Минаж активно критиковала жесткую миграционную политику Трампа. В 2018 году она вспоминала, что сама приехала в США нелегально в возрасте пяти лет, и осуждала практику разделения семей на границе.
Однако в последние годы ее позиция кардинально изменилась. На подиуме в Вашингтоне рэп-исполнительница и американский лидер держались за руки. Минаж заявила, что никакая критика не заставит ее изменить мнение.
– Я, пожалуй, фанатка президента номер один, и это не изменится. Хейт или то, что говорят люди, на меня вообще не влияет. Это на самом деле мотивирует меня поддерживать его еще больше, – заявила артистка.
Она также добавила, что не позволит оппонентам травить Дональда Трампа, отметив, что за ним стоит большая сила и его оберегает Бог. Трамп со своей стороны отшутился, что готов отрастить ногти, как у рэперши, в знак солидарности.
Золотая карта и путь к гражданству
Ники Минаж также показала в соцсети X свою новую золотую визу с изображением Трампа.
Welp… pic.twitter.com/c5v8ztVVLR
— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 28, 2026
Она отметила, что завершает оформление документов на гражданство благодаря своему “замечательному и очаровательному президенту”, добавив, что карта досталась ей бесплатно.
Программа золотых карт была запущена в декабре как инструмент для состоятельных иностранцев, открывающий путь к гражданству через предоставление резидентского статуса. Она позволяет существенно ускорить бюрократические процессы для тех, кто готов инвестировать в американскую экономику.
Стандартные условия участия предусматривают взнос в размере $1 млн, а также дополнительную оплату $15 тыс. в качестве сбора за обработку документов. Хотя эта сумма является значительной, для многих она становится возможностью легально получить право на проживание в США.
Владение такой картой дает право на неограниченное проживание в США, однако она не делает человека гражданином автоматически. Это лишь промежуточный этап, который открывает официальный путь к получению американского паспорта.