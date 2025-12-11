Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск нового проєкту, який передбачає видання так званих золотих карток для заможних іноземців, котрі бажають жити у Сполучених Штатах і згодом отримати американське громадянство.

Про це Дональд Трамп повідомив журналістам під час брифінгу в Білому домі.

“Золоті картки” Трампа для заможних іноземців у США: що відомо

— Для мене особисто і для країни це дуже важлива подія: ми запускаємо “золоту картку Трампа”, — сказав президент.

За його словами, придбати “золоту картку Трампа” можна на спеціальному офіційному сайті, а всі кошти, що надходитимуть, будуть спрямовані уряду США.

Раніше Дональд Трамп зазначав, що проєкт дозволить скоротити державний борг США завдяки залученню іноземних інвестицій.

За його прогнозами, “золоті картки Трампа” допоможуть привабити працьовитих та підприємливих людей, які створюватимуть нові робочі місця і сприятимуть розвитку економіки.

