Тринідадсько-американська реперка Нікі Мінаж публічно підтримала Дональда Трампа.

Під час заходу у Вашингтоні виконавиця оголосила себе фанаткою номер один чинного президента США та продемонструвала свою золоту картку – спеціальну візу, яка відкриває шлях до американського громадянства.

Дональд Трамп особисто запросив зірку на сцену після того, як вона висловила підтримку програмі Trump Accounts, яка передбачає створення трастових фондів для дітей.

Зараз дивляться

Від критики до палкої підтримки

Раніше Нікі Мінаж активно критикувала жорстку міграційну політику Трампа. У 2018 році вона згадувала, що сама приїхала до США нелегально у віці п’яти років, і засуджувала практику розділення сімей на кордоні.

Проте останніми роками її позиція кардинально змінилася. На подіумі у Вашингтоні реперка та американський лідер трималися за руки. Мінаж заявила, що жодна критика не змусить її змінити думку.

– Я, мабуть, фанатка президента номер один, і це не зміниться. Хейт або те, що кажуть люди, на мене взагалі не впливає. Це насправді мотивує мене підтримувати його ще більше, – заявила артистка.

Вона також додала, що не дозволить опонентам цькувати Дональда Трампа, зазначивши, що за ним стоїть велика сила і його оберігає Бог. Трамп зі свого боку віджартувався, що готовий відростити нігті, як у реперки, на знак солідарності.

Золота картка та шлях до громадянства

Нікі Мінаж також показала у соцмережі X свою нову золоту візу із зображенням Трампа.

Вона зазначила, що завершує оформлення документів на громадянство завдяки своєму “чудовому та чарівному президенту”, додавши, що картка дісталася їй безплатно.

Програму золотих карток запустили у грудні як інструмент для заможних іноземців, який відкриває шлях до громадянства через надання резидентського статусу. Вона дозволяє суттєво прискорити бюрократичні процеси для тих, хто готовий інвестувати в американську економіку.

Стандартні умови участі передбачають внесок у розмірі $1 млн, а також додаткову сплату $15 тис. як збору за обробку документів. Хоча ця сума є значною, для багатьох вона стає можливістю легально отримати право на проживання в США.

Володіння такою карткою дає право на необмежене проживання в США, проте вона не робить людину громадянином автоматично. Це лише проміжний етап, який відкриває офіційний шлях до отримання американського паспорта.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.