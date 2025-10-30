Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение сократить годовую квоту на прием беженцев более чем в 15 раз — со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек.

Большая часть этой квоты будет отведена для белых южноафриканцев, пишет CNN.

Белый дом сократил квоту на прием беженцев

Причину такого резкого сокращения, которое существенно отличается от лимита, установленного при каденции президента-демократа Джо Байдена, администрация не назвала.

Издание подчеркивает, что новое ограничение наносит очередной удар по многолетней американской программе приема беженцев, которая ранее имела поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе.

В начале президентского срока Дональд Трамп отменил одну из программ уже в первый день пребывания в должности.

После этого прием беженцев оставался чрезвычайно ограниченным. Часть людей смогла попасть в США благодаря судебным решениям, которые позволяли им въезд во время приостановки программы.

В феврале администрация Трампа объявила об отдельной программе для африканеров, аргументируя это тем, что белые фермеры в Южной Африке якобы подвергаются дискриминации и насилию в своей стране.

Правительство ЮАР отрицает эти обвинения.

Из-за резкого снижения количества принятых беженцев многие гуманитарные и иммиграционные организации в США были вынуждены сократить свои штаты.

Эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе такая политика может серьезно повлиять на дальнейшие иммиграционные и гуманитарные инициативы Соединенных Штатов и в целом на их политику в отношении беженцев.

На днях The New York Times писала, что администрация Трампа планирует уменьшить количество беженцев до исторического минимума — 7,5 тыс. человек в год.

Это решение фактически закроет возможность переселения для тысяч семей, которые годами ожидали выезда из лагерей в зонах конфликтов, и кардинально изменит гуманитарную политику США.

Демократы в Конгрессе обвинили Белый дом в нарушении закона из-за отсутствия консультаций с законодателями.

По данным СМИ, новый лимит в 7,5 тыс. мест вдвое меньше предыдущего антирекорда, установленного Дональдом Трампом в 2020 году (15 тыс. мест).

Для сравнения, в 2024 финансовом году США впервые за более чем десять лет приняли около 100 тыс. беженцев, что подчеркивает масштабность нынешнего разворота в политике.

