Андре Тан сообщил, что в результате вражеского прилета его магазин в Херсоне сгорел дотла. Дизайнер показал фото полностью разрушенного россиянами здания и поделился своими эмоциями.

РФ уничтожила магазин Андре Тана в Херсоне

На личной странице в Instagram дизайнер рассказал, что его магазин пострадал от российского прилета утром 28 января.

— Сегодня утром в наш магазин в Херсоне был прилет и он был сожжен дотла. И у меня нет слов, чтобы описать эту боль, — говорится в сообщении.

Андре Тан подчеркнул, что уже 25 лет выстраивает собственный бренд вместе с командой и людьми, которые верили в него, поддерживали и были рядом.

Сейчас смотрят

Однако россияне продолжают разрушать все вокруг: в начале полномасштабного вторжения они ограбили магазин дизайнера, и с тех пор он не работал, а теперь — прилет и пустота.

— Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смысл, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание — они не заберут главное! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим! — подчеркнул Андре Тан.

Дизайнер поддержал херсонцев, отметив, что город восстановится, а россияне — “сгорят в истории”.

Последствия обстрела также показал глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько. По его словам, россияне атаковали центр города в среду около 8:00. Снаряд попал в тротуар, в результате обстрела поврежден фасад здания, двери, выбиты окна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.