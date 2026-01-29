Андре Тан повідомив, що внаслідок ворожого прильоту його магазин у Херсоні згорів ущент. Дизайнер показав фото повністю зруйнованої росіянами будівлі та поділився своїми емоціями.

РФ знищила магазин Андре Тана в Херсоні

На особистій сторінці в Instagram дизайнер розповів, що його магазин постраждав від російського прильоту вранці 28 січня.

– Сьогодні зранку у наш магазин у Херсоні був приліт і він був спалений вщент. І в мене немає слів, щоб описати цей біль, – йдеться у дописі.

Андре Тан наголосив, що вже 25 років вибудовує власний бренд разом із командою та людьми, які вірили в нього, підтримували і були поруч.

Зараз дивляться

Однак росіяни продовжують руйнувати все навколо: на початку повномасштабного вторгнення вони пограбували магазин дизайнера, і відтоді він не працював, а тепер — приліт і порожнеча.

– Дуже боляче, бо це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенси, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але в мене є розуміння — вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо! – наголосив Андре Тан.

Дизайнер підтримав херсонців, зазначивши, що місто відбудується, а росіяни — “згорять в історії”.

Наслідки обстрілу також показав очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, росіяни атакували центр міста у середу близько 8:00. Снаряд влучив в тротуар, внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, двері, вибито вікна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.