Украинский актер театра и кино Петр Крылов появился в военной форме. Оказалось, что артист с прошлой осени занимался вопросом мобилизации в ряды ВСУ.

Петр Крылов мобилизовался в ВСУ

На своей странице в Instagram Крылов опубликовал зимний снимок, подписав его крылатым выражением: “Ничто не остановит идею, время которой настало”.

– Всегда считал, что к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно. Поэтому в конце ноября, когда наконец отдал все долги и был должен только себе, начал заниматься вопросом вступления в ряды ВСУ. Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик, – рассказал актер, а ныне военнослужащий.

Петр поделился, что сначала выбрал направление и подразделение. Затем прошел анкетирование, несколько онлайн-собеседований и встречу офлайн.

В Диком театре, где Крылов играл роль Мастера в спектакле Метод 46, добавили, что гордятся решением актера присоединиться к Силам обороны.

– Мы очень надеялись, что и на этот раз он выйдет на сцену. Но военные планы непредсказуемы и важнее любых других планов, – говорится в сообщении.

Реакция сети

Коллеги, друзья и поклонники, в том числе зарубежные, благодарят актера за это решение и восхищаются им.

Пусть удача будет с тобой и да хранит тебя Бог! Спасибо тебе за этот шаг!

Петя… обнимаю тебя, огромное тебе спасибо!!! Да хранит тебя Бог и все существующие и несуществующие ангелы-хранители!

Петя, ты супер, будь осторожен, обнимаю!

Петр, мое уважение. Я восхищаюсь твоими шагами, этим решением и тем, что ты несешь в сердце. Обнимаю крепко!

Горжусь, что у нас такие актеры! Удачи!

Петр, пусть Бог вас оберегает! Берегите себя! Молимся за всех наших защитников!

Береги себя! Если нужна помощь – мы здесь!

Надевай шапку и будь мне здоров!

Берегите себя! Ваша смелость и сила украинцев вдохновляет! С любовью из США, и пусть Украина победит!

Так же прошлой осенью решил мобилизоваться в армию писатель и волонтер Андрей Любка. Он выбрал подразделение, завершил рабочие проекты и ключевые дела, а затем отправился проходить базовую общевойсковую подготовку.

Фото: Петр Крылов

