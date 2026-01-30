Український актор театру та кіно Петро Крилов показався у військовій формі. Виявилося, що артист з минулої осені займався питанням мобілізації до лав ЗСУ.

Петро Крилов мобілізувався до ЗСУ

На своїй сторінці в Instagram Крилов опублікував зимовий знімок, підписавши його крилатим висловом: “Ніщо не зупинить ідею, час якої настав”.

– Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто ставитися послідовно. Тому у кінці листопада, коли нарешті віддав всі борги та був винен тільки собі, почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ. Спокійно, вдумливо, без паніки й істерик, – розповів актор, а нині військовослужбовець.

Петро поділився, що спочатку обрав напрямок і підрозділ. Потім пройшов анкетування, декілька онлайн співбесід та зустріч офлайн.

Зараз дивляться

У Дикому театрі, де Крилов грав роль Майстра у виставі Метод 46 додали, що пишаються рішенням актора долучитися до Сил оборони.

– Ми дуже сподівались, що й цього разу він вийде на сцену. Але військові плани непередбачувані та важливіші за будь-які інші плани, – йдеться у дописі.

Реакція мережі

Колеги, друзі та шанувальники, в тому числі закордонні, дякують актору за це рішення та захоплюються ним.

Нехай удача буде з тобою і нехай Бог береже! Дякую тобі за цей крок!

Петь… обіймаю тебе, дяка тобі величезна!!! Хай тебе береже Бог і всі існуючі і неіснуючі янголи-охоронці!

Петя, ти супер, будь обережний, обіймаю!

Петро, моя повага. Я захоплююсь твоїми кроками, цим рішенням і тим, що ти несеш у серці. Обіймаю міцно!

Пишаюсь, що у нас такі актори! Хай щастить!

Петре, хай Бог вас оберігає! Бережіть себе! Молимось за всіх наших захисників!

Бережи себе! Якщо потрібна допомога – ми тут!

Надівай шапку і будь мені здоровий!

Бережіть себе! Ваша сміливість та сила українців надихає! З любовʼю з США, і хай Україна переможе!

Так само минулої осені вирішив мобілізуватися до війська письменник і волонтер Андрій Любка. Він обрав підрозділ, завершив робочі проєкти та ключові справи, відтак рушив проходити базову загальновійськову підготовку.

Фото: Петро Крилов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.