Петро Крилов приєднався до ЗСУ: як актор готувався до мобілізації
- Український актор Петро Крилов з’явився у військовій формі та повідомив про мобілізацію.
- Актор сам обрав напрямок і підрозділ, пройшов кілька етапів відбору.
- У Дикому театрі підтвердили, що пишаються його рішенням.
Український актор театру та кіно Петро Крилов показався у військовій формі. Виявилося, що артист з минулої осені займався питанням мобілізації до лав ЗСУ.
Петро Крилов мобілізувався до ЗСУ
На своїй сторінці в Instagram Крилов опублікував зимовий знімок, підписавши його крилатим висловом: “Ніщо не зупинить ідею, час якої настав”.
– Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто ставитися послідовно. Тому у кінці листопада, коли нарешті віддав всі борги та був винен тільки собі, почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ. Спокійно, вдумливо, без паніки й істерик, – розповів актор, а нині військовослужбовець.
Петро поділився, що спочатку обрав напрямок і підрозділ. Потім пройшов анкетування, декілька онлайн співбесід та зустріч офлайн.
У Дикому театрі, де Крилов грав роль Майстра у виставі Метод 46 додали, що пишаються рішенням актора долучитися до Сил оборони.
– Ми дуже сподівались, що й цього разу він вийде на сцену. Але військові плани непередбачувані та важливіші за будь-які інші плани, – йдеться у дописі.
Реакція мережі
Колеги, друзі та шанувальники, в тому числі закордонні, дякують актору за це рішення та захоплюються ним.
- Нехай удача буде з тобою і нехай Бог береже! Дякую тобі за цей крок!
- Петь… обіймаю тебе, дяка тобі величезна!!! Хай тебе береже Бог і всі існуючі і неіснуючі янголи-охоронці!
- Петя, ти супер, будь обережний, обіймаю!
- Петро, моя повага. Я захоплююсь твоїми кроками, цим рішенням і тим, що ти несеш у серці. Обіймаю міцно!
- Пишаюсь, що у нас такі актори! Хай щастить!
- Петре, хай Бог вас оберігає! Бережіть себе! Молимось за всіх наших захисників!
- Бережи себе! Якщо потрібна допомога – ми тут!
- Надівай шапку і будь мені здоровий!
- Бережіть себе! Ваша сміливість та сила українців надихає! З любовʼю з США, і хай Україна переможе!
Так само минулої осені вирішив мобілізуватися до війська письменник і волонтер Андрій Любка. Він обрав підрозділ, завершив робочі проєкти та ключові справи, відтак рушив проходити базову загальновійськову підготовку.
Фото: Петро Крилов