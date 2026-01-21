Український письменник і волонтер Андрій Любка оголосив про рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Про це він повідомив у своєму Instagram, підсумувавши багаторічну волонтерську роботу та пояснивши причини свого рішення.

Андрій Любка мобілізується в ЗСУ

Перед мобілізацією Любка востаннє як волонтер передав для військових повнопривідний дизельний пікап Ford Ranger.

– Це 415-та куплена мною автівка – солідний результат для нашої волонтерської команди, яка протягом років вторгнення купувала, ремонтувала і відганяла на фронт машини для наших воїнів, – написав Андрій Любка, подякувавши усім, хто долучався до зборів.

Рішення про мобілізацію письменник ухвалив ще в жовтні. За цей час він обрав підрозділ, завершив робочі проєкти та ключові справи. Зараз Любка вирушає проходити базову загальновійськову підготовку.

– Війна триває і настав час рухатися далі – бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ. Якщо хочемо вистояти та перемогти, то служити мають усі – безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу. Настала моя черга – і це по-чесному, – пояснив письменник.

Андрій Любка додав, що цей шлях буде непростим, проте важливим і змістовним. Новий досвід, на його думку, може стати цінним і для майбутньої творчості.

Хто такий Андрій Любка

Андрій Любка народився 3 грудня 1987 року в Ризі, виріс на Закарпатті, закінчив Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Ужгородський національний університет за спеціальністю українська філологія. Також навчався у Варшавському університеті, де здобув ступінь магістра з балканських студій.

Він є автором поетичних збірок, романів і книжок короткої прози, перекладачем з кількох європейських мов, членом Українського ПЕН та лауреатом низки літературних премій.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Любка зосередився на допомозі українським військовим, за що був відзначений нагородами головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони.

Фото: Андрій Любка

