Шеф-повар Евгений Клопотенко, который в январе обручился со своей возлюбленной Екатериной Воскресенской, высказался о предстоящей свадьбе и признался, готов ли он к детям.

Ресторатор поделился, что они с Екатериной уже обсуждали будущую свадьбу и сейчас формируют ее концепцию.

Клопотенко хочет готовить на празднике и возрождать украинские традиции, его возлюбленная мечтает, чтобы все прошло красиво и мило. В то же время пара сомневается, уместно ли устраивать свадьбу во время войны в Украине.

— Я хочу готовить на свадьбе. Это мое желание. Екатерина хочет, чтобы было красиво и мило. Но можно ли во время войны устраивать свадьбу и какой она должна быть, мы не знаем. Есть ли желание сказать всему миру, что у нас свадьба, и прожить ее в украинском стиле – да. Мы сейчас в дискуссии. Я не хочу, чтобы это была какая-то гулянка. Я точно хочу, чтобы это было возрождение украинской традиции, — сказал Евгений.

По словам Клопотенко, он уже давно готов к детям. Однако влюбленные пока не спешат с пополнением в семье.

— Я был готов к детям еще три года назад. Но когда это произойдет… Еще нужно пройти много этапов, подготовиться к этому, сдать какие-то анализы. Мы сейчас в процессе понимания всех физиологических норм. Как это произойдет – мы все расскажем. Я к детям был готов очень давно, поэтому я не вижу какой-то проблемы, ребенок – это продолжение меня, – сказал шеф-повар.

Недавно Клопотенко объяснил, почему вставил обручальное кольцо в хлеб во время предложения любимой. По словам ресторатора, таким образом он решил объединить старые и современные традиции.

