Шеф-кухар Євген Клопотенко, який у січні заручився зі своєю коханою Катериною Воскресенською, висловився про майбутнє весілля та зізнався, чи готовий до дітей.

Клопотенко про весілля і дітей

Ресторатор поділився, що вони з Катериною вже обговорювали майбутнє весілля і наразі формують його концепцію.

Клопотенко хоче готувати на святі та відроджувати українські традиції, його кохана мріє, щоб все минуло гарно і мило. Водночас пара вагається, чи доречно влаштовувати весілля під час війни в Україні.

– Я хочу готувати на весіллі. Це моє бажання. Катерина хоче, щоб було гарно і мило. Але чи можна під час війни робити весілля і яким воно має бути, ми не знаємо. Чи є бажання сказати всьому світу, що у нас весілля, і прожити його в українському стилі – так. Ми зараз у дискусії. Я не хочу, щоб це була якась гулянка. Я точно хочу, щоб це було відродження української традиції, – сказав Євген.

За словами Клопотенка, він вже давно готовий до дітей. Однак закохані поки що не поспішають із поповненням в сім’ї.

– Я готовий до дітей був ще три роки тому. Але коли це станеться… Ще треба пройти багато етапів, підготуватися до цього, здати якісь аналізи. Ми зараз в процесі розуміння всіх фізіологічних норм. Як це станеться – ми все розкажемо. Я до дітей був готовий дуже давно, тому я не бачу якоїсь проблеми, дитина – це продовження мене, – сказав шеф-кухар.

Нещодавно Клопотенко пояснив, чому вставив обручку в хліб під час пропозиції коханій. За словами ресторатора, у такий спосіб він вирішив об’єднати старі та сучасні традиції.

