Кэтрин О’Хара, известная актриса, сыгравшая маму Кевина в фильме Один дома, умерла в возрасте 71 года.

Об этом сообщил её менеджер изданию Variety.

Умерла актриса Кэтрин О’Хара

Актриса умерла в пятницу, 30 января, в своём доме в Лос-Анджелесе после недолгой болезни.

Карьера О’Хары в Голливуде длилась пять десятилетий, начиная с канадского скетч-комедийного шоу Second City Television, за которое она получила свою первую премию Эмми.

О’Хара снималась в фильмах После работы, Битлджус и в первых двух фильмах Один дома, где сыграла маму персонажа Маколея Калкина, Кевина.

Актриса поддерживала тесную дружбу с Калкиным и почтилa его на церемонии его звезды на Аллее славы в 2023 году.

Она часто сотрудничала со сценаристом, музыкантом и актёром Кристофером Гестом, появляясь в его документальных фильмах.

Кэтрин О’Хара озвучивала персонажей в известных анимационных фильмах, среди которых Кошмар перед Рождеством и Цыплёнок Цыпа.

О’Хара пережила ренессанс карьеры в 60 лет, начав с роли богатой женщины, оказавшейся в затруднительном положении, Моиры Роуз в ситкоме CBC Шиттс Крик, где она снималась вместе с Юджином и Дэном Леви и Энни Мерфи.

За роль в Шиттс Крик она получила вторую премию Эмми, что открыло ей путь к другим крупным телевизионным ролям в сериале HBO Последние из нас и на Apple TV в Студия.

В последнем О’Хара сыграла известного голливудского руководителя студии, которого отодвинули в сторону в его собственном бизнесе.

Среди последних ролей актрисы были продолжение Битлджус Битлджус, где она снова сыграла Делии Дитц, и боевик Apple Аргайл.

О’Хара родилась в Торонто, Канада, в 1954 году, но жила в Лос-Анджелесе.

У неё было семь братьев и сестер. Отец работал на Канадской Тихоокеанской железной дороге, а мать была агентом по недвижимости.

Первую актёрскую роль она сыграла в рождественской постановке, в роли Девы Марии.

В 1992 году она вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, у них двое сыновей.

О’Хара имела редкую генетическую особенность: её сердце находилось справа, а не слева, но это никак не влияло на её здоровье.

