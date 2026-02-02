В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми 2026 (Grammy 2026).

Главным триумфатором вечера второй год подряд стал рэпер Кендрик Ламар, забравший пять статуэток. Однако самую престижную награду – Альбом года – завоевал пуэрториканский певец Bad Bunny.

Церемония, которую в последний раз вел комик Тревор Ноа, запомнилась рядом ярких выступлений: от зажигательного выступления Rosé и Бруно Марса до эмоционального трибьюта легендарному Оззи Озборну.

Грэмми 2026 – подробности церемонии

Одним из самых зрелищных моментов стало выступление супергруппы во главе с Постом Малоном, посвященное чествованию “принца тьмы” Оззи Осборна, которого не стало прошлым летом.

К Малону на сцене присоединились настоящие легенды рока: Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’ Roses, а также Чед Смит из Red Hot Chili Peppers. Они исполнили культовый хит Black Sabbath – War Pigs.

Певец Yungblud, прибывший на церемонию вместе с женой покойной звезды, получил награду за лучшее рок-исполнение кавера на песню Осборна Changes.

Кендрик Ламар доминировал в рэп-категориях и одержал победу в одной из главных номинаций – Запись года – за дуэт с SZA под названием Luther.

Его пластинка GNX была признана лучшим рэп-альбомом. В целом за вечер Ламар пополнил свою коллекцию пятью наградами, доведя общее количество своих Грэмми до впечатляющих 27.

Несмотря на такой успех, главный приз вечера за лучший альбом достался Bad Bunny за работу Debí Tirar Más Fotos. Получая награду из рук Гарри Стайлза, артист произнес эмоциональную речь на английском и испанском языках, подчеркнув победу любви над ненавистью.

Билли Айлиш одержала победу в номинации Песня года за композицию Wildflower. Статуэтку ей вручила легендарная Кэрол Кинг.

Леди Гага не только выиграла в категории Лучший поп-вокальный альбом (Mayhem), но и устроила настоящее магическое шоу во время исполнения песни Abracadabra, исчезая и появляясь на сцене прямо во время танца.

В категории Лучший новый артист победу одержала британская соул-певица Оливия Дин. Она приняла награду от прошлогодней победительницы Чаппелл Рон.

Вот возвращение Джастина Бибера с первым большим выступлением за четыре года получилось неоднозначным.

Певец появился на сцене только в сером белье и носках и исполнил минималистичную версию песни Yukon, после чего несколько раз начал сходить со сцены еще во время звучания музыки и в конце концов покинул ее окончательно.

Список победителей Грэмми 2026 – ключевые номинации

Альбом года: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos Запись года: Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther Песня года: Billie Eilish – Wildflower

Billie Eilish – Wildflower Лучший новый артист: Olivia Dean

Olivia Dean Лучший альбом в стиле поп: Lady Gaga – Mayhem

Lady Gaga – Mayhem Лучшее сольное поп-исполнение: Lola Young – Messy

Lola Young – Messy Лучший танцевальный/электронный альбом: FKA Twigs – Eusexua

FKA Twigs – Eusexua Лучшая танцевальная поп-запись: Lady Gaga – Abracadabra

Lady Gaga – Abracadabra Лучший рок-альбом: Turnstile – Never Enough

Turnstile – Never Enough Лучшая рок-песня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be Лучший альтернативный альбом: The Cure – Songs Of A Lost World

The Cure – Songs Of A Lost World Лучшее рок-исполнение: Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman – Changes

Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman – Changes Лучший рэп-альбом: Kendrick Lamar – GNX

Kendrick Lamar – GNX Лучшая рэп-песня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off Лучший R&B альбом: Leon Thomas – Mutt

Leon Thomas – Mutt Лучшая R&B песня: Kehlani – Folded

Kehlani – Folded Лучший саундтрек для визуальных медиа: Ludwig Göransson – Sinners

Ludwig Göransson – Sinners Лучшая песня для визуальных медиа: Huntr/x – Golden (K-Pop Demon Hunters)

Huntr/x – Golden (K-Pop Demon Hunters) Лучшее музыкальное видео: Doechii – Anxiety

С полным списком победителей премии Грэмми 2026 можно ознакомиться по ссылке.

