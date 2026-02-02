У Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення музичної премії Греммі 2026 (Grammy 2026).

Головним тріумфатором вечора другий рік поспіль став репер Кендрік Ламар, який забрав п’ять статуеток. Проте найпрестижнішу нагороду – Альбом року – виборов пуерториканський співак Bad Bunny.

Церемонія, яку востаннє вів комік Тревор Ноа, запам’яталася низкою яскравих виступів: від запального виступу Rosé та Бруно Марса до емоційного триб’юту легендарному Оззі Озборну.

Греммі 2026 – подробиці церемонії

Одним із найвидовищніших моментів став виступ супергурту на чолі з Пост Малоном, присвячений вшануванню “принца темряви” Оззі Озборна, якого не стало минулого літа.

До Малона на сцені приєдналися справжні легенди року: Слэш та Дафф Маккаган із Guns N’ Roses, а також Чед Сміт із Red Hot Chili Peppers. Вони виконали культовий хіт Black Sabbath – War Pigs.

Співак Yungblud, що прибув на церемонію разом з дружиною покійної зірки, отримав нагороду за найкраще рок-виконання каверу на пісню Озборна Changes.

Кендрік Ламар домінував у реп-категоріях та здобув перемогу в одній із головних номінацій – Запис року – за дует із SZA під назвою Luther.

Його платівка GNX була визнана найкращим реп-альбомом. Загалом за вечір Ламар поповнив свою колекцію п’ятьма нагородами, довівши загальну кількість своїх Греммі до вражаючих 27.

Попри такий успіх, головний приз вечора за найкращий альбом дістався Bad Bunny за роботу Debí Tirar Más Fotos. Отримуючи нагороду з рук Гаррі Стайлза, артист виголосив емоційну промову англійською та іспанською мовами, наголосивши на перемозі любові над ненавистю.

Біллі Айліш здобула перемогу в номінації Пісня року за композицію Wildflower. Статуетку їй вручила легендарна Керол Кінг.

Леді Гага не лише виграла в категорії Найкращий поп-вокальний альбом (Mayhem), а й влаштувала справжнє магічне шоу під час виконання пісні Abracadabra, зникаючи та з’являючись на сцені просто під час танцю.

У категорії Найкращий новий артист перемогу здобула британська соул-співачка Олівія Дін. Вона прийняла нагороду від тогорічної переможниці Чаппелл Рон.

От повернення Джастіна Бібера з першим великим виступом за чотири роки вийшло неоднозначним.

Співак з’явився на сцені лише в сірій білизні та шкарпетках і виконав мінімалістичну версію пісні Yukon, після чого кілька разів почав сходити зі сцени ще під час звучання музики й зрештою залишив її остаточно.

Список переможців Греммі 2026 – ключові номінації

Альбом року: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos Запис року: Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther Пісня року: Billie Eilish – Wildflower

Billie Eilish – Wildflower Найкращий новий артист: Olivia Dean

Olivia Dean Найкращий альбом в стилі поп: Lady Gaga – Mayhem

Lady Gaga – Mayhem Найкраще сольне попвиконання: Lola Young – Messy

Lola Young – Messy Найкращий танцювальний/електронний альбом: FKA Twigs – Eusexua

FKA Twigs – Eusexua Найкращий танцювальний попзапис: Lady Gaga – Abracadabra

Lady Gaga – Abracadabra Найкращий рок-альбом: Turnstile – Never Enough

Turnstile – Never Enough Найкраща рок-пісня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be Найкращий альтернативний альбом: The Cure – Songs Of A Lost World

The Cure – Songs Of A Lost World Найкраще рок-виконання: Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman – Changes

Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman – Changes Найкращий реп-альбом: Kendrick Lamar – GNX

Kendrick Lamar – GNX Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off Найкращий R&B альбом: Leon Thomas – Mutt

Leon Thomas – Mutt Найкраща R&B пісня: Kehlani – Folded

Kehlani – Folded Найкращий саундтрек для візуальних медіа: Ludwig Göransson – Sinners

Ludwig Göransson – Sinners Найкраща пісня для візуальних медіа: Huntr/x – Golden (K-Pop Demon Hunters)

Huntr/x – Golden (K-Pop Demon Hunters) Найкраще музичне відео: Doechii – Anxiety

Із повним списком переможців премії Греммі 2026 можна ознайомитися за посиланням.

