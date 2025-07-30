Похорон Оззі Осборна: сім’я і тисячі фанатів попрощалися із зіркою

У середу, 30 липня, у Бірмінгемі попрощалися з легендарним рок-музикантом Оззі Осборном, який помер на 77-му році життя. Тисячі шанувальників вишикувалися вздовж вулиць міста, щоб віддати шану фронтмену гурту Black Sabbath.

Похорон Оззі Осборна

Похоронний кортеж проїхав вулицями Бірмінгема у супроводі родини та духового оркестру Bostin’ Brass, який виконував пісні Black Sabbath.

Катафалк з труною Оззі Осборна прикрасили фіолетовими квітами, з яких виклали його ім’я. Фанати кидали квіти на катафалк, коли той проїжджав повз, і скандували: Оззі, Оззі.

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Похоронна процесія зупинилася біля мосту та лавки Black Sabbath – місць, де шанувальники залишають квіти, фотографії та прощальні записки з моменту смерті зірки гевіметалу.

Родина, зокрема онуки Оззі, вийшла з автомобілів, щоб покласти квіти. Фанати кричали: Ми любимо тебе, Шерон, коли побачили заплакану дружину музиканта Шерон Осборн. Жінку підтримували 40-річна дочка Келлі та 39-річний син Джек.

Дочка Еймі Осборн і син Луїс Осборн також були поруч з ними і мали схвильований вигляд, дивлячись на церемонію. Усі члени родини були одягнуті в чорне. Оззі поховають на приватній церемонії, де будуть присутні лише його рідні.

Нагадаємо, що Оззі Осборн пішов з життя 22 липня, через кілька тижнів після того, як востаннє виступив на сцені разом із учасниками Black Sabbath.

За даними ЗМІ, лікарі кілька годин боролися за життя музиканта. Заради цього до маєтку Оззі в Чалфонт-Сент-Джайлс о 10:30 ранку прибув гелікоптер екстреної медичної допомоги.

Джерело : People

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