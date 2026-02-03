Очень скользко: Наталья Могилевская попала в ДТП в Киеве
Украинская певица Наталья Могилевская попала в дорожно-транспортное происшествие в Киеве.
В аварии столкнулись сразу три автомобиля. По словам артистки, причиной инцидента стала гололедица на дороге.
Могилевская попала в ДТП
ДТП произошло вечером 2 февраля на одной из столичных улиц. Наталья Могилевская опубликовала в Instagram видео с места происшествия, на котором видно несколько поврежденных автомобилей.
– Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Везде гололедица и очень скользко, – написала артистка.
Судя по видео, участниками аварии стали три транспортных средства – две легковые машины и грузовик, который, по словам Натальи, и стал причиной ДТП.
К счастью, певица не пострадала. После аварии она ждала такси, чтобы добраться домой.
Реакция сети
В комментариях обратили внимание на дату, когда произошел инцидент, ведь именно на 2 февраля приходится годовщина трагической гибели музыканта Кузьмы Скрябина, которому Наталья Могилевская посвятила пост в соцсетях.
- Береги вас Господь, дорогая Наталья! Утром вспоминаю Кузьму и тут – такое. Он – ваш ангел-хранитель, наверное. Он мне два месяца назад приснился – вещий сон.
- Как раз вспоминали Кузьму сегодня. Берегите себя, Наталья!
- Наверное, Кузьма – один из ваших ангелов-хранителей. Берегите себя! Потому что вы у нас одна такая!
- Прямо в день смерти Кузьмы он подставил свое крыло. Слава Богу, что все обошлось. Вас Кузьма уберег.
- Это какая-то закодированная дата на автомобильные аварии – привет с того света от Кузьмы. Слава Богу, что только авто пострадало, – пишут люди.
Подписчики вспомнили и о другом дорожном происшествии с участием Натальи Могилевской. В 2007 году артистка попала в серьезную аварию на проспекте Победы в Киеве.
Тогда автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением водителя певицы столкнулся с маршрутным микроавтобусом и бетонным бордюром. В результате того ДТП Могилевская получила серьезную травму руки, пассажиры маршрутки также получили повреждения.