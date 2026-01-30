Суд в Полтавской области вынес приговор водителю по делу о смертельном ДТП, в результате которого погибла блогерша Анна Жук, еще три человека получили травмы, в том числе ее сын.

Приговор по делу о гибели Анны Жук

Во время судебного разбирательства муж блогерши Владимир Билевцов, который был за рулем Lexus во время аварии, признал свою вину и раскаялся.

Он возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб, а также расходы на лечение. Потерпевшие заявили, что не имеют к мужчине претензий, и просили суд не лишать его свободы.

Суд признал Владимира Билевцова виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения потерпевших. Ему назначили 5 лет лишения свободы.

Однако, учитывая искреннее раскаяние и возмещение ущерба потерпевшим, суд освободил Билевцова от отбывания наказания и назначил испытательный срок на 2 года. Также мужчину лишили права управлять автомобилем на 2 года.

Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук

Авария произошла 24 января 2025 года на трассе Киев — Харьков вблизи села Засулье Полтавской области.

Как установил суд, муж блогерши Владимир Билевцов двигался в направлении столицы со скоростью более 110 километров в час, проявил невнимательность, изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части.

В результате Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium 420, который стоял на обочине. Суд пришел к выводу, что водитель имел техническую возможность избежать аварии, и ключевой причиной трагедии стали действия мужчины, а не технические неисправности автомобиля или действия других участников движения.

В результате ДТП 39-летняя Анна Жук погибла на месте. Ее малолетний сын получил тяжелые травмы, водитель грузовика — повреждения средней степени тяжести, и сам Владимир также получил травмы.

Источник: Суспільне Полтава

