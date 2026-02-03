Українська співачка Наталія Могилевська потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

В аварії зіткнулися одразу три автомобілі. За словами артистки, причиною інциденту стала ожеледиця на дорозі.

Могилевська потрапила в ДТП

ДТП сталося ввечері 2 лютого на одній зі столичних вулиць. Наталія Могилевська опублікувала в Instagram відео з місця події, на якому видно кілька пошкоджених автомобілів.

– Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько, – написала артистка.

Судячи з відео, учасниками аварії стали три транспортні засоби – дві легкові автівки та вантажівка, яка, за словами Наталії, й спричинила ДТП.

На щастя, співачка не постраждала. Після аварії вона чекала на таксі, аби дістатися додому.

Реакція мережі

У коментарях звернули увагу на дату, коли стався інцидент, адже саме на 2 лютого припадає річниця трагічної загибелі музиканта Кузьми Скрябіна, якому Наталія Могилевська присвятила допис у соцмережах.

Бережи вас Господь, люба Наталю! Зранку згадую Кузьму і тут – таке. Він – ваш янгол-охоронець, напевно. Він мені два місяці назад наснився – віщий сон.

Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю!

Напевно, Кузьма – один з ваших янголів-охоронців. Бережіть себе! Бо ви в нас одна така!

Прям у день смерті Кузьми він підставив своє крило. Слава Богу, що все обійшлося. Вас Кузьма уберіг.

Це якась закодована дата на автомобільні аварії – привіт з того світу від Кузьми. Слава Богу, що тільки авто постраждало, – пишуть люди.

Підписники згадали й про іншу дорожню пригоду за участю Наталії Могилевської. У 2007 році артистка потрапила в серйозну аварію на проспекті Перемоги в Києві.

Тоді автомобіль Toyota Land Cruiser під керуванням водія співачки зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом і бетонним бордюром. Унаслідок тієї ДТП Могилевська зазнала серйозної травми руки, пасажири маршрутки також отримали ушкодження.

