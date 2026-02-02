Біль ніколи не зменшиться: зірки згадують Кузьму Скрябіна в день загибелі
У понеділок, 2 лютого, минає 11 років від загибелі українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрій Кузьменко).
Життя кумира мільйонів обірвала трагічна аварія, що трапилася дорогою з Кривого Рогу до Києва. Авто Скрябіна зіткнулося з молоковозом, внаслідок отриманих травм 46-річний артист помер на місці.
У роковини загибелі Кузьми Скрябіна зірки українського шоубізнесу вшановують пам’ять музиканта, діляться архівними фото та зізнаються, що його дуже бракує.
Наталія Могилевська
На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала серію архівних кадрів, на яких позує разом зі своїм другом Кузьмою. Могилевська наголосила, що нестиме пам’ять про музиканта протягом усього свого життя.
– Саме зараз тебе особливо бракує. Доки буду жити – буду тебе памʼятати, – написала Наталія.
Ірина Білик
Ірина Білик поділилася чорно-білим фото Скрябіна, зазначивши, що усі його слова були пророчими.
Як відомо, Кузьма ніколи не боявся висловлювати власну думку. Він відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні, критикував владу, корупцію та порушував важливі соціальні проблеми.
– Всі твої слова були пророчими… Не вистачає тебе, – звернулася Білик по покійного музиканта.
Джамала
У сториз в Instagram Джамала показала селфі, на яких позує разом із фронтменом гурту Скрябін.
– 11 років. Пам’ятаємо, – написала артистка, додавши емодзі у формі розбитого серця.
Донька Кузьми Скрябіна
28-річна Марія-Барбара Кузьменко поділилася фото, на якому разом із музикантом стоїть на тлі знаку Hollywood в Лос-Анджелесі. Дівчина розповіла, що раніше багато подорожувала світом з батьками.
За словами Барбари, з плином часу біль від втрати тата анітрохи не зменшується.
– Стільки років пройшло… А такий біль ніколи не зменшиться, – написала донька Кузьми Скрябіна.