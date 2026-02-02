У понеділок, 2 лютого, минає 11 років від загибелі українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрій Кузьменко).

Життя кумира мільйонів обірвала трагічна аварія, що трапилася дорогою з Кривого Рогу до Києва. Авто Скрябіна зіткнулося з молоковозом, внаслідок отриманих травм 46-річний артист помер на місці.

У роковини загибелі Кузьми Скрябіна зірки українського шоубізнесу вшановують пам’ять музиканта, діляться архівними фото та зізнаються, що його дуже бракує.

Наталія Могилевська

На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала серію архівних кадрів, на яких позує разом зі своїм другом Кузьмою. Могилевська наголосила, що нестиме пам’ять про музиканта протягом усього свого життя.

– Саме зараз тебе особливо бракує. Доки буду жити – буду тебе памʼятати, – написала Наталія.

Ірина Білик

Ірина Білик поділилася чорно-білим фото Скрябіна, зазначивши, що усі його слова були пророчими.

Як відомо, Кузьма ніколи не боявся висловлювати власну думку. Він відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні, критикував владу, корупцію та порушував важливі соціальні проблеми.

– Всі твої слова були пророчими… Не вистачає тебе, – звернулася Білик по покійного музиканта.

Джамала

У сториз в Instagram Джамала показала селфі, на яких позує разом із фронтменом гурту Скрябін.

– 11 років. Пам’ятаємо, – написала артистка, додавши емодзі у формі розбитого серця.

Донька Кузьми Скрябіна

28-річна Марія-Барбара Кузьменко поділилася фото, на якому разом із музикантом стоїть на тлі знаку Hollywood в Лос-Анджелесі. Дівчина розповіла, що раніше багато подорожувала світом з батьками.

За словами Барбари, з плином часу біль від втрати тата анітрохи не зменшується.

– Стільки років пройшло… А такий біль ніколи не зменшиться, – написала донька Кузьми Скрябіна.

