Ведущая Нацотбора на Евровидение 2026, блогерша и певица Анна Тульева оказалась в эпицентре взрыва во время российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля.

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку на левом берегу столицы — буквально рядом с домом, где живет Тульева. К счастью, ведущая не пострадала.

Анна Тульева о ночной атаке на Киев 3 февраля

О последствиях российского удара ведущая рассказала в сториз в Instagram. Анна показала поврежденный БпЛА соседний дом. В результате попадания там вспыхнул пожар.

В квартире Тульевой, расположенной на 16 этаже, треснуло одно окно. А у соседей ведущей, которые живут выше, окна вообще вылетели.

— Я просто ошеломлена. Спасибо, ангел-хранитель. А еще вчера я ходила в этот дом в аптеку. Да, я в шоке. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках. У меня треснуло окно. На 17-22 этажах у людей вообще нет окон. Сказать, что все соседи в шоке — ничего не сказать, — написала Анна.

Несмотря на пережитый стресс и бессонную ночь, Тульева сегодня утром поехала выступать в Васильков, что в Киевской области.

Отметим, что в этом году Анна Тульева будет вести предшоу Нацотбора на Евровидение 2026, а также будет работать в зоне еврофанов.

Вместе с ней конкурс проведут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Финал Нацотбора состоится уже в субботу, 7 февраля.

Фото: Анна Тульева

