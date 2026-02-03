Ведуча Нацвідбору на Євробачення 2026, блогерка та співачка Анна Тульєва опинилася в епіцентрі вибуху під час російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку на лівому березі столиці — буквально поруч із будинком, де мешкає Тульєва. На щастя, ведуча не постраждала.

Анна Тульєва про нічну атаку на Київ 3 лютого

Про наслідки російського удару ведуча розповіла у сториз в Instagram. Анна показала пошкоджений БпЛА сусідній будинок. Унаслідок влучання там спалахнула пожежа.

У квартирі Тульєвої, що розташована на 16 поверсі, тріснуло одне вікно. А у сусідів ведучої, які живуть вище, вікна взагалі повилітали.

– Я очманіла просто. Дякую, янголе-охоронцю. А ще вчора я ходила в цей будинок в аптеку. Так, я шокована. Було враження, що той шахед летить мені на голову. Увесь двір в уламках. У мене тріснуте вікно. На 17-22 поверхах вікон взагалі немає у людей. Сказати, що всі сусіди шоковані — нічого не сказати, – написала Анна.

Попри пережитий стрес та безсонну ніч, Тульєва сьогодні вранці поїхала виступати у Васильків, що на Київщині.

Зазначимо, що цьогоріч Анна Тульєва вестиме передшоу Нацвідбору на Євробачення 2026, а також працюватиме в зоні єврофанів.

Разом із нею конкурс проведуть Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко. Фінал Нацвідбору відбудеться вже в суботу, 7 лютого.

Фото: Анна Тульєва

