Голливудский актер Ченнинг Татум сообщил, что перенес операцию на плече после серьезной травмы.

Он опубликовал фото из больницы и поделился подробностями своего состояния.

Ченнинга Татума прооперировали

Татум выложил на своей странице в Instagram черно-белый снимок в больничном халате.

– Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет тяжелым. Но неважно. Поехали, – прокомментировал фото актер.

Также звезда показал рентгеновские снимки плеча до и после хирургического вмешательства. На них виден металлический винт, который врачи установили в ключицу для стабилизации сустава.

– Разрыв плеча. Плечо с винтом. Ура, – подписал фотографии Ченнинг Татум.

Что известно о травме Татума

Ченнинг перенес операцию из-за разрыва связок акромиально-ключичного сустава. Такая травма обычно возникает в результате падения или сильного удара, когда связки между ключицей и лопаткой растягиваются или рвутся, из-за чего сустав теряет стабильность.

Теперь актера ждет длительный период реабилитации, в частности физиотерапия.

Это уже не первое испытание для здоровья Татума за последнее время. В прошлом году во время съемок фильма Мстители: Судный день в Лондоне он травмировал ногу.

Из-за этого актер не смог самостоятельно выполнить часть каскадерских трюков, в частности в сцене боя с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Ченнинг Татум признается, что с возрастом восстанавливаться становится все сложнее.

– Я просто ненавижу стареть. В моей голове мне все еще 30 лет, а если быть честным – то все 26, – поделился 45-летний актер в недавнем интервью.

Реакция сети

После публикации поста актера поддержали коллеги и друзья. Сообщение также оставила девушка Татума – австралийская модель Инка Уильямс.

– Большой злой волк, мы с этим справимся, – написала она.

Пара публично подтвердила отношения в начале весны этого года после разрыва Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. В 2024 году актер также завершил длительный процесс развода с бывшей женой Дженной Дуан.

