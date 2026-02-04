Ченнинга Татума прооперировали: что случилось со звездой Marvel
- Ченнинг Татум перенес операцию на плече после серьезной травмы.
- Актер опубликовал фото из больницы и рентгеновские снимки в Instagram.
- Врачи установили металлический винт в ключицу для стабилизации сустава.
Голливудский актер Ченнинг Татум сообщил, что перенес операцию на плече после серьезной травмы.
Он опубликовал фото из больницы и поделился подробностями своего состояния.
Ченнинга Татума прооперировали
Татум выложил на своей странице в Instagram черно-белый снимок в больничном халате.
– Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет тяжелым. Но неважно. Поехали, – прокомментировал фото актер.
Также звезда показал рентгеновские снимки плеча до и после хирургического вмешательства. На них виден металлический винт, который врачи установили в ключицу для стабилизации сустава.
– Разрыв плеча. Плечо с винтом. Ура, – подписал фотографии Ченнинг Татум.
Что известно о травме Татума
Ченнинг перенес операцию из-за разрыва связок акромиально-ключичного сустава. Такая травма обычно возникает в результате падения или сильного удара, когда связки между ключицей и лопаткой растягиваются или рвутся, из-за чего сустав теряет стабильность.
Теперь актера ждет длительный период реабилитации, в частности физиотерапия.
Это уже не первое испытание для здоровья Татума за последнее время. В прошлом году во время съемок фильма Мстители: Судный день в Лондоне он травмировал ногу.
Из-за этого актер не смог самостоятельно выполнить часть каскадерских трюков, в частности в сцене боя с Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего.
Ченнинг Татум признается, что с возрастом восстанавливаться становится все сложнее.
– Я просто ненавижу стареть. В моей голове мне все еще 30 лет, а если быть честным – то все 26, – поделился 45-летний актер в недавнем интервью.
Реакция сети
После публикации поста актера поддержали коллеги и друзья. Сообщение также оставила девушка Татума – австралийская модель Инка Уильямс.
– Большой злой волк, мы с этим справимся, – написала она.
Пара публично подтвердила отношения в начале весны этого года после разрыва Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. В 2024 году актер также завершил длительный процесс развода с бывшей женой Дженной Дуан.