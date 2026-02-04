Голлівудський актор Ченнінг Татум повідомив, що переніс операцію на плечі після серйозної травми.

Він опублікував фото з лікарні та поділився подробицями свого стану.

Ченнінга Татума прооперували

Татум виклав на своїй сторінці в Instagram чорно-білий знімок у лікарняному халаті.

– Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде важким. Але байдуже. Поїхали, – прокоментував фото актор.

Також зірка показав рентгенівські знімки плеча до та після хірургічного втручання. На них видно металевий гвинт, який лікарі встановили в ключицю для стабілізації суглоба.

– Розрив плеча. Плече з гвинтом. Ура, – підписав світлини Ченнінг Татум.

Що відомо про травму Татума

Ченнінг переніс операцію через розрив зв’язок акроміально-ключичного суглоба. Така травма зазвичай виникає внаслідок падіння або сильного удару, коли зв’язки між ключицею та лопаткою розтягуються або рвуться, через що суглоб втрачає стабільність.

Тепер на актора чекає тривалий період реабілітації, зокрема фізіотерапія.

Це вже не перше випробування для здоров’я Татума за останній час. Минулого року під час зйомок фільму Месники: Судний день у Лондоні він травмував ногу.

Через це актор не зміг самостійно виконати частину каскадерських трюків, зокрема у сцені бою з Доктором Думом у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

Ченнінг Татум зізнається, що з віком відновлюватися стає дедалі складніше.

– Я просто ненавиджу старіти. У моїй голові мені все ще 30 років, а якщо бути чесним – то всі 26, – поділився 45-річний актор у нещодавньому інтерв’ю.

Реакція мережі

Після публікації допису актора підтримали колеги та друзі. Повідомлення також залишила дівчина Татума – австралійська модель Інка Вільямс.

– Великий злий вовк, ми з цим впораємося, – написала вона.

Пара публічно підтвердила стосунки на початку весни цього року після розриву Ченнінга Татума з акторкою Зої Кравіц. У 2024 році актор також завершив тривалий процес розлучення з колишньою дружиною Дженною Дуан.

Джерело : Daily Mail

