В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля разрушениям подверглась квартира украинского продюсера Алексея Гончаренко.

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, где проживает продюсер вместе с семьей. К счастью, в момент прилета дома никого не было.

Дрон РФ разнес квартиру Гончаренко

О последствиях российской атаки Алексей рассказал на личной странице в Facebook. Он показал видео полностью разрушенного внутри жилья. Спальня продюсера выгорела и превратилась в руины с кучей обломков.

— Эффект Герань! Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом. Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы, — написал Гончаренко.

