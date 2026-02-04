Могли и не проснуться: РФ разрушила квартиру продюсера Алексея Гончаренко в Киеве
В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля разрушениям подверглась квартира украинского продюсера Алексея Гончаренко.
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, где проживает продюсер вместе с семьей. К счастью, в момент прилета дома никого не было.
Дрон РФ разнес квартиру Гончаренко
О последствиях российской атаки Алексей рассказал на личной странице в Facebook. Он показал видео полностью разрушенного внутри жилья. Спальня продюсера выгорела и превратилась в руины с кучей обломков.
— Эффект Герань! Была спальня, а теперь Россия сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом. Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы, — написал Гончаренко.
Напомним, что в эпицентре атаки на Киев оказалась Анна Тулева, ведущая Нацотбора на Евровидение 2026.
Российский БпЛА попал в многоэтажку на левом берегу столицы — буквально рядом с домом, где живет Тулева. В квартире ведущей треснуло окно, а сама она, к счастью, не пострадала.
В результате российской атаки на Киев 3 февраля разрушения были зафиксированы в пяти районах города. Пять человек пострадали.
Фото: Алексей Гончаренко