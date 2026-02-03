В ночь на 3 февраля Россия осуществила массированную атаку на территории Украины с помощью большого количества баллистических ракет, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Игнат об особенностях атаки Украины 3 февраля

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, данные с мест ударов еще уточняются, поскольку непросто собрать все сразу после атаки.

– Очень много баллистики в этот раз. Речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет удалось сбить только 38. Но с учетом типов ракет – это все равно высокий показатель, – подчеркнул Игнат.

По предварительной информации, Россия применила более 70 ракет. Силами противовоздушной обороны Украины сбито 38 ракет. Было 28 крылатых ракет, из которых уничтожено – 20.

Как отмечается, сведения о шести ракетах уточняются. Вероятно, они не достигли целей.

По словам Игната, на этот раз Россия применила тактику одновременных ударов по многим областям Украины, а не концентрацию на одном направлении.

Он рассказал, что если раньше РФ чаще применяла крылатые ракеты типа Х-101, то сейчас растет доля сложных баллистических средств поражения. В частности, этой ночью Россия использовала ракеты Х-22 и Х-32 (не менее семи пусков), Циркон, Искандер-М, вероятно, Оникс.

Как отметил Игнат, все эти ракеты летят по баллистической или квазибаллистической траектории, в результате чего их особенно сложно перехватить.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по Украине. Предварительно, Россия применила ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты из стратегической авиации.

