Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого руйнувань зазнала квартира українського продюсера Олексія Гончаренка.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, де мешкає продюсер разом із сім’єю. На щастя, в момент прильоту вдома нікого не було.

Дрон РФ розніс квартиру Гончаренка

Про наслідки російської атаки Олексій розповів на особистій сторінці у Facebook. Він показав відео повністю зруйнованого всередині житла. Спальня продюсера вигоріла і перетворилася на руїну з купою уламків.

– Ефект Герань! Була спальня, а тепер Росія зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і чудовим краєвидом. Могли і не прокинутись, але вдома нікого не було. Всі живі, – написав Гончаренко.

