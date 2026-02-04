Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого руйнувань зазнала квартира українського продюсера Олексія Гончаренка.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, де мешкає продюсер разом із сім’єю. На щастя, в момент прильоту вдома нікого не було.

Дрон РФ розніс квартиру Гончаренка

Про наслідки російської атаки Олексій розповів на особистій сторінці у Facebook. Він показав відео повністю зруйнованого всередині житла. Спальня продюсера вигоріла і перетворилася на руїну з купою уламків.

– Ефект Герань! Була спальня, а тепер Росія зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і чудовим краєвидом. Могли і не прокинутись, але вдома нікого не було. Всі живі, – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що в епіцентрі атаки на Київ опинилися Анна Тульєва, ведуча Нацвідбору на Євробачення 2026.

Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку на лівому березі столиці — буквально поруч із будинком, де мешкає Тульєва. У квартирі ведучої тріснуло вікно, а сама вона, на щастя, не постраждала.

Унаслідок російської атаки на Київ 3 лютого руйнування були зафіксовані в п’яти районах міста. П’ятеро людей постраждали.

Фото: Олексій Гончаренко

