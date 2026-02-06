Февраль в Киеве – это камерные форматы, живая музыка и события для тех, кто приходит не только слушать, но и чувствовать.

Февраль в столице предлагает плотный культурный график: акустические вечера, джаз, этно, большие сольные концерты, театральные представления, варьете и масштабные шоу.

Это месяц, в котором соседствуют камерность и большая сцена, благотворительные инициативы и танцевальные вечеринки, новые форматы и проверенные временем программы.

В столичной программе на февраль 2026 года – акустика от Tayanna и Жены Галича, большой концерт Leleka, варьете Рояль, спектакли театра Черный Квадрат, юбилейная Caribbean Disco Party, благотворительные концерты # НаШапку, трибьюты мировым артистам, сольные выступления украинских групп и масштабное событие ко Дню влюбленных во Дворце спорта.

Концерт Otoy

12 февраля на сцене киевского клуба Atlas состоится большой сольный концерт альтернативного украинского артиста Otoy.

Otoy

Фото: Otoy/Instagram

Вживую прозвучат треки из разных периодов творчества – от альбома Недолговечные отношения до 8 размышлений. На сцену вместе с Otoy выйдут артисты, которые говорят с ним на одном языке – прямом и честном.

Когда: 12 февраля, 19:00.

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37–41).

Вход: 599-2399 грн.

Любовь без границ – самое большое свидание страны

Дворец спорта 14 февраля станет пространством масштабного музыкального шоу ко Дню влюбленных. В течение одного вечера состоятся четыре полноценных концерта: Kadnay, Latexfauna, Lely45 и Ziferblat.

афіша на лютий 2026

Фото: шоу Любовь без границ во Дворце спорта.

Мероприятие сочетает музыку, романтические инсталляции, фудкорт, фотозоны и благотворительную цель – сбор 1 млн грн в поддержку ВСУ.

Когда: 14 февраля, начало в 16:00.

Где: Дворец спорта, Киев.

Вход: 690 — 1590 грн.

Caribbean Club – афиша событий в феврале 2026

Caribbean Club в феврале сосредотачивается на концертах, театральных постановках и шоу-форматах – от акустических программ и джаза до варьете и юбилейных вечеринок.

Спектакли театра Черный Квадрат

В течение февраля Caribbean Club будет принимать спектакли театра-студии Черный Квадрат. На сцене – комедийные истории об отношениях, любви, близости и человеческих слабостях.

афіша на лютий 2026

Фото: спектакли театра Черный Квадрат

В репертуаре: Счастье всегда рядом; Никогда не звони мне, любимая; Слева от разлуки; Игры для взрослых; Идеальное оружие страсти; Медовый месяц и другие постановки.

Спектакли проходят на украинском языке.

Когда: 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 февраля. Время уточняйте на сайте.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 420-1190 грн.

Caribbean Disco Party

В феврале Caribbean Club продолжает серию Caribbean Disco Party – вечеринок с живой музыкой, танцами и полноценным лайвом на сцене.

Формат остается неизменным: кавер-группы, хорошо знакомые хиты и танцпол, который не останавливается до финального трека.

афіша на лютий 2026

Фото: Caribbean Club Disco Party

Каждую субботу с 18:30 до 22:30 будут выступать группы Stories, Tokyo, No Comments и F.L.I.R.T., а за ритм будет отвечать DJ Mustafaev.

20 февраля вечеринка будет проходить в особом формате – Caribbean Club будет праздновать 28 лет со дня открытия. Юбилейная Caribbean Disco Party объединит живую музыку, танцевальную программу и праздничную атмосферу, посвященную истории клуба.

Когда: 7, 14, 20, 21 и 28 февраля, 18:30-22:30.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390 — 690 грн.

ShekBand: Jazz Family Trio — Quest for Beauty

8 февраля на сцену Caribbean Club выйдет ShekBand — семейное джазовое трио, работающее в жанре contemporary jazz. Концертная программа Quest for Beauty построена на оригинальных композициях группы.

афіша на лютий 2026

Фото: ShekBand — семейное джазовое трио

Коллектив выступает вместе с 2015 года и является лауреатом более 50 международных джазовых конкурсов, в частности Tremplin Jazz d’Avignon во Франции.

Когда: 8 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-890 грн.

Джазовый концерт хитов Фрэнка Синатры

Kyiv Jazz Quintet представит программу из самых известных композиций Фрэнка Синатры в аранжировках для пятисоставного ансамбля – формате, позволяющем услышать знакомый материал в клубном звучании.

афіша на лютий 2026

Фото: джазовый концерт хитов Фрэнка Синатры

Когда: 10 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-890 грн.

Концерт Жени Галича – Акустика

Сольный акустический концерт Жени Галича – камерный формат, в котором прозвучат авторские песни, личные стихи и композиции из репертуара группы O.Torvald в акустических аранжировках.

афіша на лютий 2026

Фото: акустический концерт Жени Галича

Когда: 12 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 690–1890 грн.

Варьете Рояль (21+)

В феврале Caribbean Club дважды покажет варьете Рояль – камерное шоу для взрослой аудитории в эстетике классического кабаре.

Формат сочетает вокал, хореографию и музыкальные перформансы, выстроенные как целостная сценическая история.

афіша на лютий 2026

Фото: шоу для взрослых Варьете Рояль

Музыкальную часть создал Алексей Боголюбов. В стоимость билета входит напиток на двоих. Во время выступлений будет проходить сбор средств в поддержку ВСУ.

Когда: 13 и 27 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-2990 грн.

Акустический концерт Tayanna

15 февраля в Caribbean Club состоится акустический концерт Tayanna – камерный, романтический вечер без громких эффектов и лишних декораций.

афіша на лютий 2026

Фото: акустический концерт Tayanna

В программе – хиты Ейфорія, Космос, Миленький, Темна вода, До води, Фантастична жінка, Очі дівочі и другие композиции.

– Для меня этот акустический концерт о тишине и близости. О моментах, когда не нужно ничего доказывать или играть роли. Для меня важно создать пространство, где музыка звучит не громко, а глубоко и где каждая песня проживается, а не просто исполняется. Это вечер о любви! К другому, к себе и к жизни такой, какая она есть сейчас, – делится Tayanna.

Когда: 15 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 790-1690 грн.

Концерт Leleka

Leleka – этно-джазовая группа, сочетающая традиционный украинский вокал с современными аранжировками.

афіша на лютий 2026

Фото: Leleka/Facebook

Во время концерта прозвучат песни из пяти альбомов коллектива, новый материал артпроекта DONBA₴GRL, а также конкурсная песня Ridnym из Нацотбора на Евровидение 2026.

Когда: 16 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 490-1590 грн.

Global Music Battle от DJ Pasha

Новый формат от Павла Шилько (DJ Pasha), сочетающий трибьют-концерт и зрительское голосование.

афіша на лютий 2026

Фото: Global Music Battle від DJ Pasha

В этот вечер “соревнуются” Австралия и Канада — от Bee Gees и AC/DC до Celine Dion и The Weeknd.

Когда: 17 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390-790 грн.

Carmen. Новая история

Первое в Украине танцевально-театральное шоу на основе бального танца от Step Way Showballet.

афіша на лютий 2026

Фото: Carmen. Новая история

В постановке задействованы 16 танцоров и более 20 номеров, рассказывающих историю свободы, выбора и женской силы.

Когда: 19 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 1100-2000 грн.

Pepper’s Club – афиша событий в феврале 2026

Pepper’s Club в феврале сосредотачивается на живой музыке, благотворительных форматах, трибьютах и регулярных танцевальных вечерах.

Inside the Music: Brunch Edition

Музыкально-познавательные бранчи с Павлом Шилько в формате живой беседы.

афіша на лютий 2026

Фото: Inside the Music: Brunch Edition с DJ Pasha

Когда: 7 февраля – Queen, 14 февраля – песни о любви разных десятилетий. Начало в 13:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 290 грн. Детям до 12 лет – бесплатно.

Короли трибьютов

Бесплатные воскресные концерты, посвященные культовым артистам.

афіша на лютий 2026

Фото: концерты Короли трибьютов

Когда: начало в 18:30.

  • 8 февраля – Kiss
  • 15 февраля – Ed Sheeran
  • 22 февраля – Nirvana

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: свободный.

Благотворительные концерты #НаШапку

Проект #НаШапку продолжает сбор средств в поддержку фонда Свои, который помогает раненым украинским защитникам.

афіша на лютий 2026

Фото: благотворительные концерты На шапку

Когда: начало в 18:00.

  • 12 февраля – Dibrova
  • 19 февраля – оркестр Отдельной артиллерийской бригады НГУ

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: свободный.

Концерты и сольные выступления

Февральская афиша Pepper’s Club предлагает музыкальные мероприятия на любой вкус.

  • 10 февраля – Джазовые песни о любви от The Jazzy Sisters and Band
  • 11 февраля – группа Luiku, сочетающая world music с украинским этнобитом.
  • 14 февраля – специальная программа Rockin’ Valentine ко Дню влюбленных от группы Pentagon
  • 17 февраля – Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band
  • 18 февраля – группа Обійми Дощу, работающая в жанре мелодичного прогрессивного рока с элементами неоклассики, джаза, пост-рока и украинской поэтической лирикой.
  • 24 февраля — MuRik Happy Birthday Music Party с концертом и презентацией второй сольной пластинки Звичайне життя.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: уточняйте на сайте.

Танцы каждую пятницу и субботу: live-вечера в Pepper’s Club

В феврале Pepper’s Club продолжает серию танцевальных live-вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу в клубе будут звучать рок, попкавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух и танцевать без пауз.

На сцену выйдут группы Evdnce, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band и Pentagon.

Фото: Otoy, Ziferblat, Tayanna

