Февраль в Киеве – это камерные форматы, живая музыка и события для тех, кто приходит не только слушать, но и чувствовать.

Февраль в столице предлагает плотный культурный график: акустические вечера, джаз, этно, большие сольные концерты, театральные представления, варьете и масштабные шоу.

Это месяц, в котором соседствуют камерность и большая сцена, благотворительные инициативы и танцевальные вечеринки, новые форматы и проверенные временем программы.

В столичной программе на февраль 2026 года – акустика от Tayanna и Жены Галича, большой концерт Leleka, варьете Рояль, спектакли театра Черный Квадрат, юбилейная Caribbean Disco Party, благотворительные концерты # НаШапку, трибьюты мировым артистам, сольные выступления украинских групп и масштабное событие ко Дню влюбленных во Дворце спорта.

Концерт Otoy

12 февраля на сцене киевского клуба Atlas состоится большой сольный концерт альтернативного украинского артиста Otoy.

Вживую прозвучат треки из разных периодов творчества – от альбома Недолговечные отношения до 8 размышлений. На сцену вместе с Otoy выйдут артисты, которые говорят с ним на одном языке – прямом и честном.

Когда: 12 февраля, 19:00.

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37–41).

Вход: 599-2399 грн.

Любовь без границ – самое большое свидание страны

Дворец спорта 14 февраля станет пространством масштабного музыкального шоу ко Дню влюбленных. В течение одного вечера состоятся четыре полноценных концерта: Kadnay, Latexfauna, Lely45 и Ziferblat.

Мероприятие сочетает музыку, романтические инсталляции, фудкорт, фотозоны и благотворительную цель – сбор 1 млн грн в поддержку ВСУ.

Когда: 14 февраля, начало в 16:00.

Где: Дворец спорта, Киев.

Вход: 690 — 1590 грн.

Caribbean Club – афиша событий в феврале 2026

Caribbean Club в феврале сосредотачивается на концертах, театральных постановках и шоу-форматах – от акустических программ и джаза до варьете и юбилейных вечеринок.

Спектакли театра Черный Квадрат

В течение февраля Caribbean Club будет принимать спектакли театра-студии Черный Квадрат. На сцене – комедийные истории об отношениях, любви, близости и человеческих слабостях.

В репертуаре: Счастье всегда рядом; Никогда не звони мне, любимая; Слева от разлуки; Игры для взрослых; Идеальное оружие страсти; Медовый месяц и другие постановки.

Спектакли проходят на украинском языке.

Когда: 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 февраля. Время уточняйте на сайте.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 420-1190 грн.

Caribbean Disco Party

В феврале Caribbean Club продолжает серию Caribbean Disco Party – вечеринок с живой музыкой, танцами и полноценным лайвом на сцене.

Формат остается неизменным: кавер-группы, хорошо знакомые хиты и танцпол, который не останавливается до финального трека.

Каждую субботу с 18:30 до 22:30 будут выступать группы Stories, Tokyo, No Comments и F.L.I.R.T., а за ритм будет отвечать DJ Mustafaev.

20 февраля вечеринка будет проходить в особом формате – Caribbean Club будет праздновать 28 лет со дня открытия. Юбилейная Caribbean Disco Party объединит живую музыку, танцевальную программу и праздничную атмосферу, посвященную истории клуба.

Когда: 7, 14, 20, 21 и 28 февраля, 18:30-22:30.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390 — 690 грн.

ShekBand: Jazz Family Trio — Quest for Beauty

8 февраля на сцену Caribbean Club выйдет ShekBand — семейное джазовое трио, работающее в жанре contemporary jazz. Концертная программа Quest for Beauty построена на оригинальных композициях группы.

Коллектив выступает вместе с 2015 года и является лауреатом более 50 международных джазовых конкурсов, в частности Tremplin Jazz d’Avignon во Франции.

Когда: 8 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-890 грн.

Джазовый концерт хитов Фрэнка Синатры

Kyiv Jazz Quintet представит программу из самых известных композиций Фрэнка Синатры в аранжировках для пятисоставного ансамбля – формате, позволяющем услышать знакомый материал в клубном звучании.

Когда: 10 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-890 грн.

Концерт Жени Галича – Акустика

Сольный акустический концерт Жени Галича – камерный формат, в котором прозвучат авторские песни, личные стихи и композиции из репертуара группы O.Torvald в акустических аранжировках.

Когда: 12 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 690–1890 грн.

Варьете Рояль (21+)

В феврале Caribbean Club дважды покажет варьете Рояль – камерное шоу для взрослой аудитории в эстетике классического кабаре.

Формат сочетает вокал, хореографию и музыкальные перформансы, выстроенные как целостная сценическая история.

Музыкальную часть создал Алексей Боголюбов. В стоимость билета входит напиток на двоих. Во время выступлений будет проходить сбор средств в поддержку ВСУ.

Когда: 13 и 27 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-2990 грн.

Акустический концерт Tayanna

15 февраля в Caribbean Club состоится акустический концерт Tayanna – камерный, романтический вечер без громких эффектов и лишних декораций.

В программе – хиты Ейфорія, Космос, Миленький, Темна вода, До води, Фантастична жінка, Очі дівочі и другие композиции.

– Для меня этот акустический концерт о тишине и близости. О моментах, когда не нужно ничего доказывать или играть роли. Для меня важно создать пространство, где музыка звучит не громко, а глубоко и где каждая песня проживается, а не просто исполняется. Это вечер о любви! К другому, к себе и к жизни такой, какая она есть сейчас, – делится Tayanna.

Когда: 15 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 790-1690 грн.

Концерт Leleka

Leleka – этно-джазовая группа, сочетающая традиционный украинский вокал с современными аранжировками.

Во время концерта прозвучат песни из пяти альбомов коллектива, новый материал артпроекта DONBA₴GRL, а также конкурсная песня Ridnym из Нацотбора на Евровидение 2026.

Когда: 16 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 490-1590 грн.

Global Music Battle от DJ Pasha

Новый формат от Павла Шилько (DJ Pasha), сочетающий трибьют-концерт и зрительское голосование.

В этот вечер “соревнуются” Австралия и Канада — от Bee Gees и AC/DC до Celine Dion и The Weeknd.

Когда: 17 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390-790 грн.

Carmen. Новая история

Первое в Украине танцевально-театральное шоу на основе бального танца от Step Way Showballet.

В постановке задействованы 16 танцоров и более 20 номеров, рассказывающих историю свободы, выбора и женской силы.

Когда: 19 февраля, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 1100-2000 грн.

Pepper’s Club – афиша событий в феврале 2026

Pepper’s Club в феврале сосредотачивается на живой музыке, благотворительных форматах, трибьютах и регулярных танцевальных вечерах.

Inside the Music: Brunch Edition

Музыкально-познавательные бранчи с Павлом Шилько в формате живой беседы.

Когда: 7 февраля – Queen, 14 февраля – песни о любви разных десятилетий. Начало в 13:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 290 грн. Детям до 12 лет – бесплатно.

Короли трибьютов

Бесплатные воскресные концерты, посвященные культовым артистам.

Когда: начало в 18:30.

8 февраля – Kiss

15 февраля – Ed Sheeran

22 февраля – Nirvana

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: свободный.

Благотворительные концерты #НаШапку

Проект #НаШапку продолжает сбор средств в поддержку фонда Свои, который помогает раненым украинским защитникам.

Когда: начало в 18:00.

12 февраля – Dibrova

19 февраля – оркестр Отдельной артиллерийской бригады НГУ

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: свободный.

Концерты и сольные выступления

Февральская афиша Pepper’s Club предлагает музыкальные мероприятия на любой вкус.

10 февраля – Джазовые песни о любви от The Jazzy Sisters and Band

11 февраля – группа Luiku, сочетающая world music с украинским этнобитом.

14 февраля – специальная программа Rockin’ Valentine ко Дню влюбленных от группы Pentagon

17 февраля – Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band

18 февраля – группа Обійми Дощу, работающая в жанре мелодичного прогрессивного рока с элементами неоклассики, джаза, пост-рока и украинской поэтической лирикой.

24 февраля — MuRik Happy Birthday Music Party с концертом и презентацией второй сольной пластинки Звичайне життя.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: уточняйте на сайте.

Танцы каждую пятницу и субботу: live-вечера в Pepper’s Club

В феврале Pepper’s Club продолжает серию танцевальных live-вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу в клубе будут звучать рок, попкавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух и танцевать без пауз.

На сцену выйдут группы Evdnce, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band и Pentagon.

