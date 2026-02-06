Лютий у Києві – це камерні формати, жива музика та події для тих, хто приходить не лише слухати, а й відчувати.

Лютий у столиці пропонує щільний культурний графік: акустичні вечори, джаз, етно, великі сольні концерти, театральні вистави, вар’єте та масштабні шоу.

Це місяць, у якому поруч існують камерність і велика сцена, благодійні ініціативи й танцювальні вечірки, нові формати та перевірені часом програми.

У столичні програмі на лютий 2026 – акустика від Tayanna і Жені Галича, великий концерт Leleka, вар’єте Рояль, вистави театру «Чорний Квадрат», ювілейна Caribbean Disco Party, благодійні концерти #НаШапку, триб’юти світовим артистам, сольні виступи українських гуртів і масштабна подія до Дня закоханих у Палаці спорту.

Концерт Otoy

12 лютого на сцені київського клубу Atlas відбудеться великий сольний концерт альтернативного українського артиста Otoy.

Наживо прозвучать треки з різних періодів творчості – від альбому Недовготривалі відносини до 8 роздумів. На сцену разом з Otoy вийдуть артисти, що говорять з ним схожою мовою – прямою та чесною.

Коли: 12 лютого, 19:00.

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41).

Вхід: 599-2399 грн.

Кохання без меж – найбільше побачення країни

Палац спорту 14 лютого стане простором масштабного музичного шоу до Дня закоханих. У межах одного вечора відбудуться чотири повноцінні концерти: Kadnay, Latexfauna, Lely45 та Ziferblat.

Подія поєднує музику, романтичні інсталяції, фудкорти, фотозони та благодійну мету – збір 1 млн грн на підтримку ЗСУ.

Коли: 14 лютого, початок о 16:00.

Де: Палац спорту, Київ.

Вхід: 690 – 1590 грн.

Caribbean Club – афіша подій у лютому 2026

Caribbean Club у лютому зосереджується на концертах, театральних постановках і шоу-форматах – від акустичних програм і джазу до вар’єте та ювілейних вечірок.

Вистави театру Чорний Квадрат

Протягом лютого Caribbean Club прийматиме вистави театру-студії Чорний Квадрат. На сцені – комедійні історії про стосунки, кохання, близькість і людські слабкості.

У репертуарі: Щастя завжди поруч; Ніколи не дзвони мені, кохана; Ліворуч від розлуки; Ігри для дорослих; Ідеальна зброя пристрасті; Медовий місяць та інші постановки.

Вистави відбуваються українською мовою.

Коли: 7, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 лютого. Час уточнюйте на сайті.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 420-1190 грн.

Caribbean Disco Party

У лютому Caribbean Club продовжує серію Caribbean Disco Party – вечірок із живою музикою, танцями та повноцінним лайвом на сцені.

Формат залишається незмінним: кавер-гурти, добре знайомі хіти та танцпол, який не зупиняється до фінального треку.

Щосуботи з 18:30 до 22:30 виступатимуть гурти Stories, Tokyo, No Comments і F.L.I.R.T., а за ритм відповідатиме DJ Mustafaev.

20 лютого вечірка матиме особливий формат – Caribbean Club святкуватиме 28 років з моменту відкриття. Ювілейна Caribbean Disco Party об’єднає живу музику, танцювальну програму та святкову атмосферу, присвячену історії клубу.

Коли: 7, 14, 20, 21 і 28 лютого, 18:30-22:30.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390 – 690 грн.

ShekBand: Jazz Family Trio — Quest for Beauty

8 лютого на сцену Caribbean Club вийде ShekBand – сімейне джазове тріо, що працює у жанрі contemporary jazz. Концертна програма Quest for Beauty побудована на оригінальних композиціях гурту.

Колектив виступає разом із 2015 року та є лауреатом понад 50 міжнародних джазових конкурсів, зокрема Tremplin Jazz d’Avignon у Франції.

Коли: 8 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390-890 грн.

Джазовий концерт хітів Френка Сінатри

Kyiv Jazz Quintet представить програму з найвідоміших композицій Френка Сінатри в аранжуваннях для п’ятискладового ансамблю – форматі, що дозволяє почути знайомий матеріал у клубному звучанні.

Коли: 10 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390-890 грн.

Концерт Жені Галича – Акустика

Сольний акустичний концерт Жені Галича – камерний формат, у якому прозвучать авторські пісні, особисті вірші та композиції з репертуару гурту O.Torvald в акустичних аранжуваннях.

Коли: 12 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 690–1890 грн.

Вар’єте Рояль (21+)

У лютому Caribbean Club двічі покаже вар’єте Рояль – камерне шоу для дорослої аудиторії в естетиці класичного кабаре.

Формат поєднує вокал, хореографію та музичні перформанси, вибудувані як цілісна сценічна історія.

Музичну частину створив Олексій Боголюбов. У вартість квитка входить напій на двох. Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ.

Коли: 13 та 27 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390-2990 грн.

Акустичний концерт Tayanna

15 лютого в Caribbean Club відбудеться акустичний концерт Tayanna – камерний, романтичний вечір без гучних ефектів і зайвих декорацій.

У програмі – хіти Ейфорія, Космос, Миленький, Темна вода, До води, Фантастична жінка, Очі дівочі та інші композиції.

– Для мене цей акустичний концерт про тишу й близькість. Про моменти, коли не потрібно нічого доводити чи грати ролі. Для мене важливо створити простір, де музика звучить не голосно, а глибоко і де кожна пісня проживається, а не просто виконується. Це вечір про любов! До іншого, до себе і до життя таким, яким воно є зараз, – ділиться Tayanna.

Коли: 15 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 790-1690 грн.

Концерт Leleka

Leleka – етно-джазовий гурт, що поєднує традиційний український вокал із сучасними аранжуваннями.

Під час концерту прозвучать пісні з п’яти альбомів колективу, новий матеріал артпроєкту DONBA₴GRL, а також конкурсна пісня Ridnym з Нацвідбору на Євробачення 2026.

Коли: 16 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 490-1590 грн.

Global Music Battle від DJ Pasha

Новий формат від Павла Шилька (DJ Pasha), що поєднує триб’ют-концерт і глядацьке голосування.

Цього вечора “змагатимуться” Австралія та Канада — від Bee Gees і AC/DC до Celine Dion та The Weeknd.

Коли: 17 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390-790 грн.

Carmen. Нова історія

Перше в Україні танцювально-театральне шоу на основі бального танцю від Step Way Showballet.

У постановці задіяні 16 танцівників і понад 20 номерів, що розповідають історію свободи, вибору та жіночої сили.

Коли: 19 лютого, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 1100-2000 грн.

Pepper’s Club – афіша подій у лютому 2026

Pepper’s Club у лютому зосереджується на живій музиці, благодійних форматах, триб’ютах і регулярних танцювальних вечорах.

Inside the Music: Brunch Edition

Музично-пізнавальні бранчі з Павлом Шильком у форматі живої розмови.

Коли: 7 лютого – Queen, 14 лютого – пісні про кохання різних десятиліть. Початок о 13:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 290 грн. Дітям до 12 років – безплатно.

Королі триб’ютів

Безплітні недільні концерти, присвячені культовим артистам.

Коли: початок о 18:30.

8 лютого – Kiss

15 лютого – Ed Sheeran

22 лютого – Nirvana

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: вільний.

Благодійні концерти #НаШапку

Проєкт #НаШапку продовжує збір коштів на підтримку фонду Свої, який допомагає пораненим українським захисникам.

Коли: початок о 18:00.

12 лютого – Dibrova

19 лютого – оркестр Окремої артилерійської бригади НГУ

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: вільний.

Концерти та сольні виступи

Лютнева афіша Pepper’s Club пропонує музичні заходи на будь-який смак.

10 лютого – Джазові пісні про любов від The Jazzy Sisters and Band

11 лютого – гурт Luiku, що поєднує world music з українським етнобітом.

14 лютого – спеціальна програма Rockin’ Valentine до Дня закоханих від гурту Pentagon

17 лютого – Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

18 лютого – гурт Обійми Дощу, що працює в жанрі мелодійного прогресивного року з елементами неокласики, джазу, пост-року та українською поетичною лірикою.

24 лютого — MuRik Happy Birthday Music Party з концертом і презентацією другої сольної платівки Звичайне життя.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: уточнюйте на сайті.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У лютому Pepper’s Club продовжує серію танцювальних live-вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатимуть рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос і танцювати без пауз.

На сцену вийдуть гурти Evdnce, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band і Pentagon.

