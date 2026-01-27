Украинская актриса Карина Химчук снялась в рекламном ролике для сервиса доставки еды Grubhub, режиссером которого стал номинант на премию Оскар Йоргос Лантимос. Среди его самых известных фильмов – Бугония, Бедные-несчастные и Фаворитка.

Эта работа станет дебютом Лантимоса на Супербоуле 2026 – финальной игре сезона в американском футболе, которая считается одной из крупнейших рекламных площадок в мире.

Полный ролик покажут 8 февраля во время трансляции Супербоула, пока обнародован только тизер.

Как Химчук оказалась в рекламе Лантимоса

Об участии в съемках Карина Химчук сообщила в соцсетях, опубликовав тизер. В комментарии Суспільне Культура актриса рассказала, что увидела кастинг на платформе Spotlight – в объявлении сразу указывалось, что режиссером будет Йоргос Лантимос.

После этого она обратилась в свое агентство, которое подало ее кандидатуру. Кастинг проходил в формате self-tape, не требующем личного присутствия – актеры записывают видеопробы самостоятельно. Съемки длились два дня.

Химчук отметила, что Лантимос давно был ее любимым режиссером. Несмотря на то, что во время съемочного процесса не было возможности лично пообщаться, актриса отметила, что он произвел впечатление доброго и веселого человека, а сам опыт работы с ним назвала особенным.

Реклама Лантимоса для Суперкубка 2026

Рекламный ролик называется The Final Course (Финальное блюдо). Это не только первый рекламный ролик Grubhub для Суперкубка, но и дебют Йоргоса Лантимоса на этой рекламной площадке.

В 15-секундном тизере камера движется вдоль длинного стола, заставленного роскошными блюдами. Визуальный стиль — с хрусталем, идеальной сервировкой и эксцентричными персонажами — отсылает к эстетике фильма Бедные-несчастные.

Кульминацией сцены становится то самое загадочное финальное блюдо, которое зрители увидят только во время полной трансляции.

Как пишет LBB Online, хотя это дебют Лантимоса на Супербоуле, он имеет опыт в рекламе еще с конца 1990-х годов, а также работал в креативной команде церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Кто такая Карина Химчук

Карина Химчук — украинская актриса, известная ролями в режиссерском дебюте Гарриса Дикинсона Urchin, представленном на Каннском кинофестивале, и фильме Короли репа Мирослава Латика.

Первой главной ролью Химчук стала Кира в фильме Тони Ноябрьовой Ты меня любишь?

Фото: скриншот из тизера

