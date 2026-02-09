У неділю, 8 лютого, пуерториканський репер Bad Bunny став хедлайнером Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Під час 14-хвилинного шоу на стадіоні Levi’s Stadium у Санта-Кларі, Каліфорнія, артист виконав попурі своїх хітів, включаючи Tití Me Preguntó, Monaco і Baile inolvidable.

31-річний Bad Bunny увійшов в історію як перший музикант, який виступив у перерві Супербоула повністю іспанською мовою.

Виступ Bad Bunny на Супербоулі 2026

Шоу Bad Bunny на Супербоулі 2026 було просякнуте традиціями Латинської Америки, а особливо його рідного Пуерто-Рико.

На сцені, побудованій посеред поля цукрової тростини і схожій на традиційний пуерториканський будинок, до репера приєдналися такі зірки як Леді Гага, Рікі Мартін, Карді Бі, Алікс Ерл, Karol G, Педро Паскаль та Джессіка Альба.

Леді Гага виконала натхненну сальсою версію пісні Die With A Smile, записаної разом із Бруно Марсом, а її співвітчизник, пуерториканська попзірка Рікі Мартін, заспівав Lo Que Le Pasó A Hawaii — трек, що закликає пуерториканців не дозволяти знищити їхню культуру.

Очікувалося, що Bad Bunny, справжнє ім’я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, використає свій виступ як можливість висловити політичну позицію проти нинішньої адміністрації США, але замість цього він використав його для просування ідеї американської єдності.

Репер, чий виступ був повністю іспанською мовою, зробив дві заяви англійською: одну з написом на білборді Єдине, що сильніше за ненависть, — це любов, а іншу — Разом ми — Америка, написану на футбольному м’ячі, який він тримав у руках.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

На завершення свого шоу Bad Bunny продемонстрував серію прапорів, що представляють країни Північної та Південної Америки, висловлюючи послання любові та єдності, а не політичного розбрату.

До слова, це не перша поява Bad Bunny на сцені Супербоула – у 2020 році він виступав разом із Шакірою. Однак цьогорічне шоу репера представило найкраще з латиноамериканської культури на найбільшій сцені спортивного світу.

Джерело : BBC, People

