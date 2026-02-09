Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny в перерыве Суперкубка 2026, назвав его “одним из худших за всю историю”.

Трамп о шоу Bad Bunny на Суперкубке 2026

Американский лидер выразил недовольство выступлением Bad Bunny в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

— Шоу в перерыве Суперкубка абсолютно ужасное, одно из худших за всю историю! Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наших стандартов успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей Америке и во всем мире, — написал президент США.

Трамп назвал выступление Bad Bunny “пощечиной нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды”.

— В этом беспорядке под названием Halftime Show нет ничего вдохновляющего, и, поверьте, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они не имеют представления о том, что происходит в реальном мире. И, кстати, НФЛ должна немедленно заменить свое бессмысленное новое правило относительно начала игры. Сделаем Америку снова великой, — добавил он.

Несмотря на прошлые заявления рэпера против администрации Трампа, включая его решение не привозить свой рекордный мировой тур Debí Tirar Más Fotos в США из-за опасений рейдов ICE, Bad Bunny в перерыве Суперкубка избежал откровенных политических заявлений, сосредоточившись на послании любви и единства.

Рэпер завершил шоу демонстрацией флагов, представляющих страны Северной и Южной Америки, сказав: Боже, благослови Америку. За ним на большом видеоэкране было отображено сообщение: Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь.

Однако перед Суперкубком Трамп, казалось, ожидал более противоречивых высказываний как от Bad Bunny, так и от Green Day, которые выступали перед игрой, назвав их “ужасным” выбором в интервью для New York Post в прошлом месяце.

Источник : People

