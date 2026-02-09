Президент США Дональд Трамп розкритикував виступ пуерториканського репера Bad Bunny у перерві Супербоулу 2026, назвавги його “одним із найгірших за всю історію”.

Трамп про шоу Bad Bunny на Супербоулі 2026

Американський лідер висловив невдоволення виступом Bad Bunny у своєму акаунті в соцмережі Truth Social.

– Шоу в перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших за всю історію! Воно не має сенсу, є образою величі Америки і не відображає наших стандартів успіху, креативності чи досконалості. Ніхто не розуміє, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться це по всій Америці та в усьому світі, – написав президент США.

Трамп назвав виступ Bad Bunny “ляпасом нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди”.

– У цьому безладі під назвою Halftime Show немає нічого надихаючого, і, повірте, воно отримає чудові відгуки від фейкових ЗМІ, тому що вони не мають уявлення про те, що відбувається в реальному світі. І, до речі, НФЛ повинна негайно замінити своє безглузде нове правило щодо початку гри. Зробімо Америку знову великою, – додав він.

Незважаючи на минулі заяви репера проти адміністрації Трампа, включаючи його рішення не привозити свій рекордний світовий тур Debí Tirar Más Fotos до США через побоювання рейдів ICE, Bad Bunny в перерві Супербоулу уникнув відвертих політичних заяв, зосередившись на посланні любові та єдності.

Репер завершив шоу демонстрацією прапорів, що представляють країни Північної та Південної Америки, сказавши: Боже, благослови Америку. За ним на великому відеоекрані було відображено повідомлення: Єдине, що сильніше за ненависть, — це любов.

Однак перед Супербоулом Трамп, здавалося, очікував більш суперечливих висловлювань як від Bad Bunny, так і від Green Day, які виступали перед грою, назвавши їх “жахливим” вибором в інтерв’ю для New York Post минулого місяця.

Джерело : People

