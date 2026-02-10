Михаил Поплавский больше не является ректором Киевского национального университета культуры и искусств. Назначен новый руководитель высшего учебного заведения.

Поплавский лишился должности ректора КНУКиМ

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве образования и науки Украины, Поплавский перестал быть ректором КНУКиМ из-за того, что у него истек срок контракта.

Закон Украины О высшем образовании предусматривает возможность ректору занимать должность только два раза подряд. 76-летний Поплавский уже дважды был руководителем образовательного учреждения, поэтому теперь эту должность займет другой человек.

Исполнителем обязанностей президента КНУКиМ отныне будет профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.

Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Документ появился в распоряжении Главкома.

По информации СМИ, в КНУКиМ в ближайшее время должны состояться выборы руководителя университета, и Михаил Поплавский обещает снова баллотироваться.

Фото: Михаил Поплавский

