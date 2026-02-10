Михайло Поплавський більше не є ректором Київського національного університету культури і мистецтв. Призначено нового керівника вищого навчального закладу.

Поплавський втратив посаду ректора КНУКіМ

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив, що Михайло Поплавський перестав бути ректором КНУКіМ через те, що в нього завершився термін контракту.

Закон України Про вищу освіту передбачає можливість ректору перебувати на посаді тільки два рази поспіль. 76-річний Поплавський вже двічі був очільником освітнього закладу, тож тепер цю посаду займе інша людина.

– Юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років. Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Посада ректора — це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою, – наголосив міністр.

Лісовий вважає, що публічний стиль і тон, який транслював Поплавський протягом років, формували викривлене уявлення про те, якою має бути культурна інституція та українська культура загалом.

– Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Крім того, окремо виникає питання щодо можливого конфлікту інтересів — поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти. Я вважаю, що університет культури має бути прикладом етичних стандартів, а не постійним джерелом дискусій про них, – написав міністр.

Виконувачем обов’язків президента КНУКіМ відтепер буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. Він має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів керівника вишу.

Фото: Михайло Поплавський

