Телеканал ICTV2 завершил съемки криминально-медицинского сериала Экстренная помощь.

Это история об уникальном медицинском эксперименте, который превращается в ожесточенное соревнование. Но в дополнение к основной работе соперники будут противостоять наркомафии, рискуя всем. Захватывающий и увлекательный проект выйдет на ICTV2 уже в этом году.

Что известно о сериале Экстренная помощь

По сюжету, ветеран Макс Коваленко (Юрий Выхованец) хочет внедрить на своей станции парамедическую систему, которая смогла бы заменить устаревшие, по его мнению, бригады скорой помощи, состоящие из врача и фельдшера.

Но чтобы это проверить, придется провести эксперимент и посмотреть, кто же эффективнее: молодой и активный Макс с группой парамедиков или классическая бригада под руководством опытного Анатолия Савчука (Виктор Жданов).

В то же время свою игру будет вести влиятельный чиновник (Сергей Кисиль), а его жена, руководительница подстанции Оксана Савчук (Анастасия Цымбалару), окажется между двух огней в противостоянии медицинских команд.

Анастасия Цымбалару поделилась, что этот проект стал для нее очень теплым, ведь во время взаимодействия с командой царила атмосфера общности, нежности и заботы.

— Видимо, нас сплотили тяжелые условия: натурные съемки при -20, блэкауты, отсутствие тепла и воды дома, когда после смены даже не можешь нормально согреться. Но на площадку каждый раз возвращалась как во вторую семью. Потому что знала, что здесь согреют и поддержат. Особенно ценно это было после тяжелых ночей с обстрелами: ты приходишь невыспавшаяся, а тебя встречают кофе и вкусностями. Эта забота — бесценна, — добавила актриса.

В главных ролях Юрий Выхованец (Митець, Служба 112), Виктор Жданов (Киборги, Поймать Кайдаша), Анастасия Цымбалару (Майор Сковорода, Морская полиция. Черноморск) и Сергей Кисиль (Тихая Нава, БожеВільні).

На площадке актеров консультировали профессиональные медики, а во время съемок использовали реальное оборудование, которое пришлось осваивать исполнителям главных ролей.

Интересно, что погода в этом году внесла коррективы в сценарий проекта: морозы и снегопады дали возможность авторам адаптировать атмосферу сериала под так называемую европейскую зиму, которая на экране воспроизводит и суровую позднюю осень, и белоснежные улицы начала зимы.

Производством сериала занимается UPHub в партнерстве с ICTV2, при поддержке Госкино Украины и содействии Минздрава. Режиссеры: Олег Туранский (Горячий) и Денис Тарасов (БожеВільні, Митець).

Премьера Экстренной помощи состоится осенью на ICTV2. А уже скоро, 22 февраля в 14:00, смотрите драмеди Возвращение с Евгением Григорьевым и Александром Рудинским в главных ролях. Не пропустите искреннюю и интересную историю о жизни ветерана среди своих на ICTV2.

