Телеканал ICTV2 завершив зйомки кримінально-медичного серіалу Екстрена допомога.

Це історія про унікальний медичний експеримент, що перетворюється на запекле змагання. Та на додачу до основної роботи, суперники протистоятимуть наркомафії, ризикуючи всім. Драйвовий та захопливий проєкт вийде на ICTV2 вже цього року.

Що відомо про серіал Екстрена допомога

За сюжетом, ветеран Макс Коваленко (Юрій Вихованець) хоче запровадити на своїй станції парамедичну систему, яка змогла б замінити застарілі, на його думку, бригади швидкої, що складаються з лікаря та фельдшера.

Та для того, щоб це перевірити, доведеться провести експеримент і побачити, хто ж ефективніший: молодий та активний Макс із групою парамедиків чи класична бригада під керівництвом досвідченого Анатолія Савчука (Віктор Жданов).

Водночас свою гру вестиме впливовий чиновник (Сергій Кисіль), а його дружина, керівниця підстанції Оксана Савчук (Анастасія Цимбалару), опиниться між двох вогнів у протистоянні медичних команд.

Анастасія Цимбалару поділилася, що цей проєкт став для неї надзвичайно теплим, адже під час взаємодії з командою панувала атмосфера спільності, ніжності й турботи.

– Мабуть, нас згуртували важкі умови: натурні зйомки в -20, блекаути, відсутність тепла й води вдома, коли після зміни навіть не можеш нормально зігрітися. Але на майданчик щоразу поверталась як у другу родину. Бо знала, що тут обігріють і підтримають. Особливо цінно це було після важких ночей з обстрілами: ти приходиш невиспана, а тебе зустрічають кавою і смаколиками. Ця турбота — безцінна, – додала акторка.

У головних ролях Юрій Вихованець (Митець, Служба 112), Віктор Жданов (Кіборги, Спіймати Кайдаша), Анастасія Цимбалару (Майор Сковорода, Морська поліція. Чорноморськ) та Сергій Кисіль (Тиха Нава, БожеВільні).

На майданчику акторів консультували фахові медики, а під час зйомок використовували реальне обладнання, яке довелося опановувати виконавцям головних ролей.

Цікаво, що погода цьогоріч внесла корективи у сценарій проєкту: морози і снігопади дали нагоду авторам адаптувати атмосферу серіалу під так звану європейську зиму, яка на екрані відтворює і сувору пізню осінь, і білосніжні вулиці початку зими.

Виробництвом серіалу займається UPHub у партнерстві з ICTV2, за підтримки ДержКіно України та сприяння МОЗ. Режисери: Олег Туранський (Гарячий) та Денис Тарасов (БожеВільні, Митець).

Прем’єра Екстреної допомоги відбудеться восени на ICTV2. А вже незабаром, 22 лютого о 14:00, дивіться драмеді Повернення з Євгеном Григор’євим та Олександром Рудинським у головних ролях. Не пропустіть щиру та цікаву історію про життя ветерана серед своїх на ICTV2.

