В возрасте 48 лет скончался Джеймс Ван Дер Бик, американский актер, наиболее известный по роли Доусона Лири в сериале Бухта Доусона.

Долгое время он боролся с раком толстой кишки. Диагноз актеру поставили в 2023 году, а уже позже он публично рассказал о болезни и борьбе с ней.

Джеймс Ван Дер Бик скончался: что известно

О смерти Джеймса Ван Дер Бика сообщила семья актера на его странице в Instagram. Звезда сериала Бухта Доусона ушел из жизни утром 11 февраля.

Сейчас смотрят

— Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня (11 февраля, — Ред.) утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и ценности времени. Эти дни еще настанут. А сейчас мы просим уважать наше право на частную жизнь, поскольку мы скорбим о нашем любимом муже, отце, сыне, брате и друге, — говорится в сообщении семьи.

Джеймс Ван Дер Бик родился в Коннектикуте, начал свою актерскую карьеру еще в школьные годы. Он снялся в нескольких театральных постановках и независимых фильмах, прежде чем в 1997 году получил роль в сериале Бухта Доусона.

Проект выходил в эфире канала WB в течение шести сезонов, в нем также снимались Кэти Холмс, Джошуа Джексон и Мишель Уильямс. В сентябре актеры сериала собрались в Нью-Йорке на благотворительном вечере, чтобы собрать деньги для Ван Дер Бика.

Джеймса Ван Дер Бика также можно увидеть в фильмах Студенческая команда, Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар, Большой взрыв, Очень страшное кино и в ряде других проектов. У него остались жена Кимберли Брук и шестеро детей.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.