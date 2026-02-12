У віці 48 років помер Джеймс Ван Дер Бік, американський актор, найбільш відомий за роллю Доусона Лірі в серіалі Затока Доусона.

Тривалий час він боровся з раком товстої кишки. Діагноз актору встановили у 2023 році, а вже згодом він публічно розповів про хворобу та боротьбу з нею.

Джеймс Ван Дер Бік помер: що відомо

Про смерть Джеймс Ван Дер Біка повідомила родина актора на його сторінці в Instagram. Зірка серіалу Затока Доусона пішов з життя вранці 11 лютого.

– Наш улюблений Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні (11 лютого, – Ред.) вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого розповісти про його бажання, любов до людства і цінність часу. Ці дні ще настануть. А зараз ми просимо поважати наше право на приватність, оскільки ми сумуємо за нашим коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом, – йдеться у повідомленні родини.

Джеймс Ван Дер Бік народився в Коннектикуті, розпочав свою акторську кар’єру ще в шкільні роки. Він знявся в кількох театральних постановках і незалежних фільмах, перш ніж у 1997 році отримав роль у серіалі Затока Доусона.

Проєкт виходив в ефірі каналу WB протягом шести сезонів, в ньому також знімалися Кеті Голмс, Джошуа Джексон і Мішель Вільямс. У вересні актори серіалу зібралися в Нью-Йорку на благодійному вечорі, щоб зібрати гроші для Ван Дер Біка.

Джеймса Ван Дер Біка також можна побачити у фільмах Студентська команда, Джей і Мовчазний Боб завдають удару в відповідь, Великий вибух, Дуже страшне кіно та в низці інших проєктів. У нього залишилися дружина Кімберлі Брук і шестеро дітей.

Джерело : Variety

