Стала известна официальная причина смерти голливудской актрисы Кэтрин О’Хары, сыгравшей маму Кевина в фильме Один дома. Звезда ушла из жизни 30 января в возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе.

Кэтрин О’Хара умерла — причина

В понедельник, 9 февраля, Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил, что О’Хара умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Это состояние, когда тромб блокирует и останавливает приток крови к крупным или мелким артериям в легких.

Согласно свидетельству о смерти, основным заболеванием, приведшим к осложнениям, был рак прямой кишки.

Сейчас смотрят

Тело Кэтрин О’Хары кремировали. У актрисы остались муж Бо Уэлч, а также сыновья Мэтью и Люк.

Отметим, что карьера О’Хары в Голливуде длилась пять десятилетий, начиная с канадского скетч-комедийного шоу Second City Television, за которое она получила свою первую премию Эмми.

Актриса снималась в фильмах После работы, Битлджус и в первых двух фильмах Один дома, где сыграла маму персонажа Маколея Калкина, Кевина. Также ее можно увидеть в ситкоме Шиттс Крик, сериале Последние из нас и ряде других проектов.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.