Американская поп-звезда Тейлор Свифт обратилась к правительству США с просьбой заблокировать попытку зарегистрировать торговую марку Swift Home – линию товаров для дома.

Певица считает, что такое название может ввести потребителей в заблуждение и создать ложное впечатление о ее причастности к бренду.

Почему Свифт выступила против Swift Home

Команда юристов певицы обратилась с апелляцией в Патентное и торговое ведомство США. Документ, с которым ознакомились журналисты BBC, подан от имени TAS Rights Management LLC, представляющей интересы артистки.

Сейчас смотрят

В обращении говорится, что обозначение Swift Home создает ложную ассоциацию с Тейлор Свифт и может заставить покупателей поверить, что она якобы одобрила или поддержала продукцию компании.

Юристы также отметили, что способ написания слова Swift в брендинге компании Cathay Home визуально напоминает зарегистрированную курсивную подпись певицы.

The fact that Taylor owns her name and this font now ???? pic.twitter.com/a1kO5SzXa7 — T.m ???? | Eras SG 7/3 (@tmlovesred2) May 30, 2025

По их мнению, это может свидетельствовать о намерении использовать деловую репутацию и узнаваемость Свифт для продвижения товаров.

Компания Cathay Home, основанная в Нью-Йорке, продает текстильную продукцию через крупные розничные сети. Она подала заявку на регистрацию торговой марки Swift Home для своих изделий, в частности постельного белья.

Какие торговые марки принадлежат Тейлор Свифт

В представленных документах отмечается, что певица владеет федеральными торговыми марками, которые защищают использование ее имени и подписи на различных товарах, в частности на постельном белье, одежде и продукции, связанной с ее музыкой.

Свифт подала более 300 заявок на регистрацию торговых марок в США и других юрисдикциях. Они охватывают ее имя, инициалы, названия альбомов и даже отдельные строки песен.

Тейлор Свифт входит в число самых богатых артистов мира. По оценкам, ее состояние превышает $1 млрд, что в значительной степени связано с рекордными мировыми концертными турами последних лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.