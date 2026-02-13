Американська попзірка Тейлор Свіфт звернулася до уряду США з проханням заблокувати спробу зареєструвати торговельну марку Swift Home – лінію товарів для дому.

Співачка вважає, що така назва може ввести споживачів в оману і створити хибне враження про її причетність до бренду.

Чому Свіфт виступила проти Swift Home

Команда юристів співачки звернулася з апеляцією до Патентного та торговельного відомства США. Документ, із яким ознайомилися журналісти BBC, подано від імені TAS Rights Management LLC, що представляє інтереси артистки.

У зверненні йдеться, що позначення Swift Home створює хибну асоціацію із Тейлор Свіфт і може змусити покупців повірити, що вона нібито схвалила або підтримала продукцію компанії.

Юристи також зазначили, що спосіб написання слова Swift у брендингу компанії Cathay Home візуально нагадує зареєстрований курсивний підпис співачки.

На їхню думку, це може свідчити про намір використати ділову репутацію та впізнаваність Свіфт для просування товарів.

Компанія Cathay Home, заснована у Нью-Йорку, продає текстильну продукцію через великі роздрібні мережі. Вона подала заявку на реєстрацію торговельної марки Swift Home для своїх виробів, зокрема постільної білизни.

Які торговельні марки належать Тейлор Свіфт

У поданих документах наголошується, що співачка володіє федеральними торговельними марками, які захищають використання її імені та підпису на різних товарах, зокрема на постільній білизні, одязі та продукції, пов’язаній із її музикою.

Свіфт подала понад 300 заявок на реєстрацію торговельних марок у США та інших юрисдикціях. Вони охоплюють її ім’я, ініціали, назви альбомів і навіть окремі рядки пісень.

Тейлор Свіфт входить до числа найбагатших артистів світу. За оцінками, її статки перевищують $1 млрд, що значною мірою пов’язано з рекордними світовими концертними турами останніх років.

