Зірка серіалів Повернення і Тиха Нава Анастасія Пустовіт розповіла про стосунки з коханим-військовим на відстані.

Обранець акторки, з яким вона разом вже чотири роки, став на захист України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пустовіт про особисте життя

Анастасія зазначила, що стосунки на відстані їй з коханим даються дуже складно. За можливості акторка намагається приїжджати до військового, аби привести з ним час.

Пустовіт наголосила, що дуже любить свою роботу, однак стосунки є пріоритетом в її житті. До того ж акторці сумно, що за ці чотири роки вони з коханим не мали звичних для більшості пар спільних моментів – свят, побутових клопотів чи переїздів.

– Чотири роки ми живемо окремо по факту. Люди за чотири роки проходять там переїзди, якісь ще штуки, спільні свята, підготовка до свят. Ми нічого з цього всього не проходили. І я не витримую, і я не витримувала, і потім знову витримувала, і потім знову не витримувала. І такі качелі були… Дуже складно. Дуже, – поділилася Анастасія.

Пустовіт переконана, що головне в стосунках – це діалог і підтримка одне одного. За словами акторки, їй пощастило з чоловіком, який здатен говорити і слухати.

– Різні ж ситуації бувають в житті, але, напевно, діалог – це єдине, що дасть можливість далі продовжувати. Перша людина, яка дізнається про все, що відбувається в моєму житті, це він. Найперший, а потім вже там батьки та інші. Про якісь мої перемоги, поразки, якісь кризові ситуації, якісь мої злості. Я про все йому кажу, і він мені, я сподіваюсь, теж каже про все, – додала акторка, зазначивши, що її коханий – досить закрита людина.

Нещодавно Анастасія Пустовіт розповідала про депресивний розлад та суїцидальні думки. До слова, серіал Повернення, який у лютому 2026 року вийде на ICTV2, став першим проєктом акторки після лікування.

